Stand: 31.03.2021 07:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neumünster: Hauptbahnhof wird saniert - Busbahnhof verlegt

Die Ratsversammlung Neumünster hat am Dienstagabend entschieden, dass der Hauptbahnhof in Neumünster saniert und aufgewertet werden soll. Dazu soll auch der Busbahnhof verlegt werden - auf die andere Seite der Gleise, an die Friedrichstraße. Grund dafür: Die Verkehrsabläufe zwischen ZOB und Bahnhof sollen übersichtlicher werden, und besser funktionieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 08:00

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter steigend

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen lag am Dienstag bei 71,7 (Montag: 69,6), wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. In zwei Kreisen lag die Inzidenz über 100: Segeberg (122,3), und Pinneberg (119,3). Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Dienstag bei 360 (Montag: 188). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 08:00

Service-Mitarbeiter am Uniklinikum Schleswig-Holstein sollen heute streiken

Zum Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft der Servicekräfte (GDS). Grund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Durch den Arbeitskampf kann es am UKSH in Lübeck und in Kiel zum Beispiel Verspätungen bei Patienten-Transporten und der Essensausgabe geben, die Notfallversorgung der Patienten ist laut Gewerkschaft aber sichergestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 08:00

Flensburg: Urteil erwartet nach Überfall auf Prostituierte

Heute Nachmittag soll am Landgericht Flensburg das Urteil im Prozess gegen drei Männer verkündet werden, die in Flensburg Prostituierte überfallen und beraubt haben sollen. Die Männer sollen laut Staatsanwaltschaft im Dezember 2019 in drei Fällen in wechselnder Beteiligung gewaltsam in sogenannte Modellwohnungen eingedrungen sein. Dort sollen sie Prostituierte mit einer geladenen Schreckschusspistole zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 08:00

Ahrensbök: Keine Schülerbeförderung

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der B432 fällt die Schülerbeförderung in der Gemeinde Ahrensbök (Kreis Ostholstein) heute aus. Das Fahrzeug der Schülerbeförderung war laut Polizeileitstelle am Dienstag bei dem Unfall in Höhe Hörsten so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr eingesetzt werden kann. Ein Mensch wurde schwer, ein weiterer leicht verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 07:00

Prozessauftakt: Fahrlässige Tötung

Ein 38-Jähriger muss sich heute vor dem Amtsgericht Reinbek wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Er soll einen 42-jährigen Fußgänger in Reinbek angefahren haben und geflüchtet sein, so der Vorwurf der Anklage. Das Mobiltelefon des Angeklagten war in den Fußraum des Wagens gefallen, der Mann wollte es wohl beim Fahren aufheben und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Er fihr auf dem Seitenstreifen einen Fußgänger an - sagt die Anklage. Der Fußgänger starb an der Unfallstelle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 07:00

B76 in der Nacht rund drei Stunden gesperrt

Nach Angaben der Polizei sind gegen Mitternacht auf der B76 in Höhe der Abfahrt Preetz (Kreis Plön) zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Frau kam dabei ums Leben, ein Mann wurde schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die B76 war zwischen Preetz-Nord und Raisdorf für etwa drei Stunden gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 07:00

Impfstart in den Arztpraxen ab Dienstag

Von Dienstag (6.4.) an dürfen auch Hausärzte gegen das Corona-Virus impfen. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) werden im Durchschnitt 20 Impfdosen pro Praxis und Woche zur Verfügung stehen. Der Impfstoff ist zunächst für besonders gefährdete Patienten bestimmt - und solche, für die der Weg zu einem Impfzentrum aus gesundheitlichen Gründen nicht zuzumuten ist. Diese Patienten sollen von ihren Hausärzten direkt angesprochen werden. Die KVSH rät davon ab, selbst telefonisch beim Hausarzt nach einem Termin zu fragen, damit die Praxen nicht überlastet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 08:00

AstraZeneca-Impfungen für unter 60-Jährige vorerst gestoppt

Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen das Coronavirus sind für Menschen unter 60 Jahren in Schleswig-Holstein vorerst gestoppt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Der Impfstoff werde ab dem 31. März nur noch bei impfberechtigten Personen von 60 Jahren und älter verimpft, so ein Ministeriumssprecher. Alle Bürger, die AstraZeneca-Termine zunächst bis zum 11. April gebucht haben, bekommen demnach eine E-Mail. In dieser wird laut Ministerium stehen, dass 60-Jährige und Ältere ihren Termin wie geplant wahrnehmen können. Auch jüngere Impfberechtigte behalten ihren ursprünglichen AstraZeneca-Termin, werden zu diesem Termin aber mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna geimpft. Nach Bekanntwerden schwerer Nebenwirkungen hatte die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlung für den Impfstoff von AstraZeneca am Dienstag bereits zum zweiten Mal geändert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 07:00

Corona-Selbsttests für Kitas und Kindertagespflege nach Ostern

Beschäftigte in Krippen, Kitas und Horten sowie Kindertagespflegepersonen in Schleswig-Holstein sollen nach Ostern zwei kostenlose Corona-Selbsttests pro Woche zur Verfügung gestellt bekommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden dazu kurzfristig 240.000 Tests an die Einrichtungen und Kindertagespflegepersonen ausgeliefert. Bislang hatten Betroffene die Möglichkeit, sich bis zu zweimal wöchentlich kostenlos über Antigen-Schnelltests durch geschultes Personal in oder außerhalb der eigenen Einrichtungen testen zu lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 07:00

Wetter: Sonne und milde Temperaturen

Heute zeigt sich nach Nebel viel Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Niebüll bis 23 Grad in Schwarzenbek, auf den Inseln 12 bis 15 Grad. Der Wind weht schwach von Südwest und dreht auf West bis Nordwest. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 9 Grad in Westerland auf Sylt bis 19 Grad in Lütjensee. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.03.2021 08:05

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2021 | 08:00 Uhr