Corona: Zehntausende ergattern Impftermine

Zehntausende weitere Menschen in Schleswig-Holstein haben Termine für Impfungen gegen das Coronavirus erhalten. Das Land hatte am Dienstagnachmittag über die Homepage www.impfen-sh.de die Online-Terminvergabe für die Prioritätsgruppe 2 geöffnet. 120.000 von zunächst 200.000 Terminen waren laut Gesundheitsministerium innerhalb einer Stunde vergeben. Auch um 18 Uhr hätten noch Termine zur Verfügung gestanden, so ein Ministeriumssprecher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2021 06:00

"Gorch Fock" geht ins Wasser

Nach der Kostenexplosion für die Sanierung und einem Korruptionsskandal wird das Segelschulschiff am Mittag in Berne in Niedersachsen ausgedockt und im fast fertigen Zustand in Lemwerder wieder ins Wasser gelassen. Dort sollen dann die letzten Arbeiten durchgeführt werden. Unter anderem bekommt das Segelschulschiff der Deutschen Marine seine Takelage. Läuft alles nach Plan, können im April die ersten Probefahrten auf See durchgeführt werden - auch unter Segeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2021 06:00

GEW fordert mehr Lehrer

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft geht - ebenso wie Bildungsministerin Karin Prien (CDU) - davon aus, dass Kinder und Jugendliche in nächster Zeit einen großen Nachhilfe-Bedarf haben. Die Landesvorsitzende Astrid Henke sagte aber, dass die Lehrer zurzeit keine zusätzlichen Ressourcen hätten. Es müsse ein kompaktes Nachhilfe-Konzept erstellt werden, so die Forderung. Vorstellbar seien unter anderem Gutscheine, die an Kinder mit zusätzlichem Lernbedarf verteilt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2021 06:00

Beratungen für Zukunft im Amateur-Fußball

Wie geht es weiter für die Amateur-Fußballerinnen und -Fußballer im Land? Darüber will heute das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes entscheiden. Auf einer Videokonferenz werden die verschiedenen Optionen erörtert. Das Ergebnis ist offen: von Abbruch bis zur Fortsetzung ist alles möglich. Pläne gibt es für beide Optionen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2021 08:00

247 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 46,2

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 46,2 Ansteckungen je 100.000 Einwohner - nach den Berechnungen des Gesundheitsministeriums in Kiel (Datenstand: 9.3., 20.06 Uhr). Am Dienstag wurden 247 Neuinfektionen gemeldet. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 61 Menschen, davon 40 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.03.2021 06:00

Wetter: Sonne und Wolken im Mix

Bis zum Mittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Zum Nachmittag wird es regnerisch.. Die Temperaturen steigen auf fünf Grad in Lübeck, sechs Grad in Flensburg und Norderstedt und acht Grad in Rendsburg.

