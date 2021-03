Stand: 09.03.2021 06:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ab heute Nachmittag: Impf-Terminvergabe für Priorität 2

Heute wird die Impf-Terminvergabe in Schleswig-Holstein auf die Prioritätsgruppe 2 ausgeweitet. Um 17 Uhr schaltet das Gesundheitsministerium die Online-Termin-Funktion für alle 860.000 Berechtigten in SH frei - unter www.impfen-sh.de. Zunächst sind 200.000 Termine zu vergeben. Auch Berechtigte der Prioriätsgruppe 1 können sich weiterhin anmelden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2021 06:00

97 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 45,3

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind am Montag weitgehend konstant geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte 45,3 Ansteckungen je 100.000 Einwohner - nach den Berechnungen des Gesundheitsministeriums in Kiel (Datenstand: 8.3., 20.06 Uhr). Am Montag wurden 97 Neuinfektionen gemeldet. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 64 Menschen, davon 43 mit Beatmung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2021 06:00

Fußball: Holstein Kiel holt Punkt beim HSV

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV 1:1 unentschieden gespielt. Zum Abschluss des 24. Spieltages trennten sich beide Mannschaften wie in der Hinrunde 1:1 (1:1). Die Kieler bleiben Zweiter mit nun zwei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter. Hamburg verbesserte sich durch den Punktgewinn auf den dritten Platz und hat, wie der Vierte SpVgg Greuther Fürth, fünf Punkte weniger als Bochum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2021 06:00

Lübeck: Mann steht wegen Mordes an seiner Ex-Freundin vor Gericht

Ein 29 Jahre alter Mann muss sich von Dienstag an wegen Mordes an seiner 27 Jahre alten Ex-Freundin in Lübeck vor Gericht verantworten. Er soll sich im September 2020 in die ehemals gemeinsame Wohnung geschlichen und die Frau mit einem Messer angegriffen haben. Nach der Tat soll der Angeklagte sein Opfer schwer verletzt in der Wohnung zurück gelassen haben, wo sie kurz darauf starb. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2021 06:00

Impfstart auf Inseln und Halligen

In Nordfriesland starten die Corona-Impfungen auf den Inseln und Halligen. Auf Hallig Hooge geht es fahrplanbedingt schon heute los, überall sonst am Donnerstag. Nach Angaben des Kreises Nordfriesland stehen überall Räumlichkeiten bereit. Die örtlichen Ärzte übernehmen das Impfen. Auf Hooge sollen alle 26 Berechtigten heute an nur einem Tag ihre erste Dosis bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2021 08:00

Kein Telefon und Internet in Teilen Dithmarschens

Das Netz der Stadtwerke Neumünster (SWN) ist im Kreis Dithmarschen zum Teil gestört. Seit gestern Nachmittag funktionieren in Teilen des Kreises weder die Telefone noch das Internet - das teilt der Störungsdienst der SWN mit. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass bei Baggerarbeiten etwas schiefgelaufen ist. Wie lange der Netzausfall noch dauert, ist unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.03.2021 08:00

Wechselunterricht ab Jahrgangsstufe 7

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat angekündigt, dass in zehn Kreisen und kreisfreien Städten auch die Jahrgangstufen 7 und höher in ihre Klassenräume zurückkehren dürfen. Ab dem 15. März geht es für sie in den Wechselunterricht. Für Flensburg und vier weitere Kreise fällt eine Entscheidung, wie es ab der kommenden Woche weitergeht, erst am Mittwoch. Die Ministerin will zunächst das Infektionsgeschehen weiter beobachten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2021 16:00

Kitas in SH: Regelbetrieb in Lübeck und Pinneberg

Ab kommenden Montag (15.3.) dürfen in der Stadt Lübeck und dem Kreis Pinneberg wieder alle Kinder in ihre Einrichtung gehen, die Krippen, Kitas und Horte wechseln in den Regelbetrieb unter Coronabedingungen. Wie es ab dem 15. März in Flensburg, den angrenzenden Gemeinden im Kreis Schleswig-Flensburg sowie in den Kreisen Segeberg, Stormarn und Herzogtum Lauenburg weitergeht, wird erst Mittwoch entschieden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.03.2021 18:00

Heute in den südlichsten Regionen meist stark bewölkt, im Bereich der Unterelbe am Morgen stellenweise etwas Regen, Schneeregen und Schnee möglich. Im weiteren Verlauf meist trocken und von Angeln bis zur Lübecker Bucht oft freundlich, zur Ostsee hin am meisten Sonne. Höchstwerte 4 in Seedorf, bis 6 Grad auf Föhr. Schwacher bis mäßiger Wind aus unterschiedlichen Richtungen, zum Abend hin meist aus Südost bis Ost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.03.2021 06:00

