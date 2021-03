Stand: 07.03.2021 10:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Drei Bürgermeisterwahlen in SH

Zwei Inselgemeinden, zwei Wahlen: In der Gemeinde Sylt, die den Kernbereich der Insel umfasst, und auf Fehmarn ringen heute mehrere Kandidaten um das Bürgermeisteramt. Auch in der Stadt Preetz wird der Bürgermeister gewählt. 30% der Wahlberechtigten haben in der Gemeinde Sylt bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben, doppelt so viele wie sonst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2021 11:00

Etwas mehr Corona-Fälle in SH

Die Zahl der gemeldeten Corona Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist gestern leicht gestiegen. Die landesweite 7-Tage Inzidenz liegt bei 45,8, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Am Tag zuvor lag diese bei 44,4 - in der Woche zuvor bei 50,6. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2021 10:00

Betriebe sollen Mitarbeiter testen

Die Industrie und Handelskammer Schleswig-Holstein macht sich dafür stark, dass die Betriebe im Land ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft regelmäßig auf Corona testen. Dazu will die Kammer nach Angaben des Kieler Hauptgeschäftsführers Jörg Orlemann am Montag einen ersten Leitfaden herausgeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.03.2021 10:00

Wetter: Viele Wolken, örtlich Sonne

Heute bleibt es meist stark bewölkt. Von Nordfriesland bis nach Angeln ist aber vorübergehend auch etwas Sonne möglich. Später zieht von Dänemark her leichter Regen oder Sprühregen auf. Die Temperaturen liegen heute bei maximal 5 Grad in Tönning bis 7 Grad in Travemünde. Dazu weht ein mäßiger, teils frischer und stark böiger West- bis Nordwestwind. Abendtemperatur um 18 Uhr: 3 Grad in Dagebüll und 5 Grad in Bad Schwartau

