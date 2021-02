Stand: 26.02.2021 06:16 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günther zu Lockerungsplänen heute im Landtag

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird heute im Landtag erklären, was Schleswig-Holstein beim nächsten Bund-Länder-Gipfel erreichen will. Er findet am kommenden Mittwoch (3.3.) statt. Außerdem soll heute die neue Landesverordnung veröffentlicht werden. Inhaber von Friseursalons, Blumenläden oder Gärtnereien in Schleswig-Holstein warten gespannt darauf. Auch Tierparks und Zoos sowie Sportanlagen können dann (zum Teil) wieder betreten werden. Viele warten auf Details zur Verordnung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2021 06:00

242 neue Corona-Fälle in SH

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 242 neue Corona-Infektionen gemeldet worden (Stand Donnerstagabend). Sieben Tage zuvor waren es 247 bestätigte Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich den Angaben zufolge um 10 auf 1.273. Am Donnerstag lag die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 50,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2021 08:00

Buchholz fordert Öffnung des Einzelhandels

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hält es für vertretbar, dass alle Geschäfte des Einzelhandels bald wieder öffnen dürfen. Es sei immer schwerer vermittelbar, dass außer Friseuren und Gartencentern alles andere geschlossen bleiben muss. Bei einer Inzidenz von mehr als 50 schlägt Buchholz bundesweit Click&Meet-Terminshopping als Minimallösung für die Branche vor. Dann könnten sich Mitglieder eines Hausstandes nach Absprache in einem geschlossenen Geschäft beraten lassen und einkaufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2021 06:00

Haus in Schwissel abgebrannt

Ein Einfamilienhaus in Schwissel (Kreis Segeberg) ist am Abend komplett ausgebrannt. Nach Angaben der Leitstelle Holstein brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl aus. Ersten Erkenntnissen zufolge fanden noch gestern Renovierungsarbeiten an dem Haus statt. Fünf Wehren waren mehr als drei Stunden im Einsatz. Ein Mensch wurde leicht verletzt und befand sich laut Polizei in einem "psychischen Ausnahmezustand". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2021 06:00

Flensburg lockert Corona-Maßnahmen

Die Stadt Flensburg lockert ab Sonnabend ihre strengen Corona-Maßnahmen. Die nächtliche Ausgangssperre wird dann aufgehoben. Die Kontaktbeschränkungen gelten aber weiter, allerdings wurden die Ausnahmen um eine Punkt erweitert. Alleinlebende Personen dürfen sich ab dem Wochenende wieder mit einer anderen Person treffen. Nach Worten eines Stadtsprechers ist der Inzidenzwert so weit gesunken, dass diese Lockerungen nun möglich sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2021 06:00

THW Kiel spielt unentschieden, SG Flensburg gewinnt

In der Gruppenphase der Handball-Champions-League hat der THW Kiel beim französischen Club Nantes 24:24 gespielt und ist jetzt Vierter in seiner Gruppe. Die SG Flensburg-Handewitt gewann 28:27 gegen Paris St. Germain und bleibt Zweiter in ihrer Gruppe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2021 06:00

Sportboote dürfen ab Montag ins Wasser

Gute Nachrichten für die Besitzer von Sportbooten an Nord- und Ostsee: Nach den Plänen der Landesregierung für die neue Corona-Verordnung dürfen sie ihre Motorboote und Segeljachten ab Montag wieder ins Wasser lassen. "Nach den Erfahrungen in 2020 haben wir gesehen, dass die Wassersportler überwiegend verantwortungsvoll mit der Situation umgehen", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs am Donnerstag. Die neue Verordnung mit bereits angekündigten Lockerungen will die Landesregierung heute beschließen. Zuvor hatte das "Flensburger Tageblatt" über die Sportboote berichtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.02.2021 07:00

Wetter: Viel Sonne und ein paar Wolken

Bis zum Mittag wechseln sich Sonne und ein paar Wolken ab. Am Nachmittag setzt sich immer mehr die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad in Schafflund (Kreis Nordfriesland), neun Grad in Kiel und zehn Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.02.2021 06:00

