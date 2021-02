Stand: 19.02.2021 06:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Flensburg: Lange will Grenzkontrollen

Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) fordert Grenzkontrollen bei der Einreise aus Dänemark nach Deutschland. In Flensburg sind die Corona-Zahlen seit Jahresbeginn hoch gegangen. Ob es einen Zusammenhang mit dem Infektionsgeschehen in Dänemark gibt, ist unklar. Von morgen an gibt es in Flensburg nächtliche Ausgangssperre. Als weiteren Versuch, die hohen Corona-Zahlen in den Griff zu bekommen, soll es in Flensburg schon nächste Woche kostenlose Schnelltests geben. Die Ratsversammlung hat am Donnerstagabend 200.000 Euro bewilligt - für drei Teststationen in der Stadt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 06:00

Flensburger Waldbesetzer bleiben vorerst

Ein von Demonstranten besetzter kleiner Wald am Flensburger Bahnhof wird erstmal nicht geräumt. Grund ist die aktuelle Corona-Lage. Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) befürchtet, dass eine solche Aktion zu Menschenansammlungen führen könnte. Das sei zurzeit nicht zu verantworten. Demonstranten halten den Bahnhofswald seit vergangenem Oktober besetzt. Dort sollen Bäume für einen Hotelneubau gefällt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 06:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 50

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Donnerstag (18.2.) 247 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Die Inzidenz sank auf 48,6. In Schleswig-Holstein liegt die Inzidenz, die die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen beschreibt, jetzt bei 48,6 - und ist damit zum ersten Mal seit dem 5. Dezember unter den Schwellenwert von 50 gerutscht (Vortag: 52,4). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 07:00

Vorgedrängelt? Kritik an Corona-Impfung von Steinburgs Landrat

Der Landrat des Kreises Steinburg, Torsten Wendt (parteilos), hat sich gegen das Corona-Virus impfen lassen, obwohl er nicht zu der Gruppe gehört, die zuerst geimpft werden sollte. Der Verwaltungschef erklärte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein, dass es sich dabei um eine Impfdosis gehandelt hätte, die ansonsten entsorgt worden wäre. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 06:00

Kieler Landtag befragt Experten zur Corona-Pandemie

Fachleute verschiedenster Disziplinen erläutern heute dem Landtag in Kiel ihre Positionen zur Corona-Pandemie. In der ganztägigen Anhörung kommen Mediziner und Juristen ebenso zu Wort wie ein Wirtschaftswissenschaftler und ein Krisenforscher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 10:00

Versuchter Mord in Pflegeheim - Urteil erwartet

Im Prozess um eine lebensgefährliche Hammerattacke in einem Pflegeheim in Wahlstedt wird heute das Urteil am Kieler Landgericht erwartet. Die Anklage wirft einem 24-jährigen Altenpfleger vor, im Juli 2020 hinterrücks mit einem Schlosserhammer auf den Kopf einer jungen Kollegin eingeschlagen zu haben. Die Frau erlitt ein offenes Schädelhirntrauma. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 09:00

SG Flensburg-Handewitt gewinnt Topspiel bei Füchsen Berlin

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat am Donnerstagabend durch ein 33:29 (15:13) beim Verfolger Füchse Berlin seinen ersten Tabellenplatz gefestigt. Nach Minuspunkten ist die SG aber nur das zweitbeste Team der Liga. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 06:00

Aufnahmestopp in Geesthachter Krankenhaus

Im Johanniter Krankenhaus in Geesthacht (Kreis Herzogtum-Lauenburg) gibt es einen Aufnahmestopp. Die Innere und die Chirurgie nehmen - zunächst bis Montagmorgen - keine neuen Patienten auf. Notfälle werden in andere Krankenhäuser gebracht. Grund für den Aufnahmestopp ist, dass aktuell 24 Covid-19-Patienten auf der Infektions- und auf der Intensivstation behandelt werden und mehrere Mitarbeiter krank sind oder sich in Quarantäne befinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 06:00

Das Wetter: Wechselhaft und Frühlingstemperaturen

Heute ziehen teils dichte Wolkenfelder durch das Land, aber auch die Sonne kommt heraus.Es bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 Grad auf Föhr und 10 Grad in Norderstedt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.02.2021 06:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2021 | 06:00 Uhr