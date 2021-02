Stand: 04.02.2021 20:03 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: 295 neue Fälle gemeldet

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsämter am Donnerstag (4.2.) 295 Corona-Neuinfektionen an das Land gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 985 Todesfälle - 18 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein ist von 69,4 auf 66,3 gestiegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2021 06:00

Corona: Mutationen in Flensburg

Rasanter Anstieg der britischen Corona-Mutation in Flensburg: Die Stadt nennt eine Zahl von 146 Fällen. Nach Angaben eines Sprechers beinhaltet dies jetzt allerdings auch die Verdachtsfälle, die sich bisher immer bestätigt hätten. Damit geht etwa ein Drittel aller Fälle in Flensburg auf die Virusvariante zurück, die als besonders ansteckend gilt. Insgesamt sind die Neuinfektionen in Flensburg allerdings seit dem Höchststand vor eineinhalb Wochen etwas zurückgegangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2021 06:00

Glatte Straßen bei Kiel - mehrere Unfälle

Auf der B404 bei Kiel gibt es Probleme: In Höhe Wellseedamm ist laut Polizei ein Lastwagen auf glatter Straße in einen Graben gerutscht. Um den Lastwagen zu bergen, muss die B404 in Höhe der Abfahrt voll gesperrt werden. Im Großraum Kiel haben sich seit gestern Abend mehrere Glätteunfälle ereignet. Außerdem wurden laut Leitstelle einige Fußgänger verletzt, weil sie auf den glatten Wegen ausgerutscht sind. Aus dem Rest des Landes melden die Leitstellen bisher keine Glätteunfälle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2021 06:00

Pendlerinitiative: Probleme auf der Marschbahnstrecke

Obwohl seit Montag auf der Marschbahnstrecke zusätzliche Züge eingesetzt werden, läuft dort nach Ansicht der Pendlerinitiative noch nicht alles rund. Mit dem Angebot sollte der Pendlerverkehr wegen Corona entzerrt werden. Anfang der Woche fielen zehn Zugverbindungen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten aus. Grund: eine Weichenstörung. Die war am Dienstag behoben. Am Mittwoch gab es wieder technische Störungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2021 06:00

Dreitägige Fachkonferenz zu Atommüll

Für die Suche nach einem dauerhaften Lager für hochradioaktiven Atommüll startet heute eine dreitägige Fachkonferenz. Bürger und Initiativen können dabei online und per Videokonferenz mit Experten diskutieren. Im vergangenen Jahr hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung die möglichen Gebiete in einem ersten Schritt eingegrenzt. In Schleswig-Holstein kommt fast das gesamte Landesgebiet in Frage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.02.2021 06:00

Wetter: Winterwetter in SH

Vormittags ist es heiter bis wolkig. Zum Abend hin schneit es. Die Temperaturen liegen in Kiel unter dem Gefrierpunkt bei minus einem Grad und in Uetersen bei null Grad.

