388 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 388 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank am Donnerstag auf 89,7 (Datenstand: 28. Januar). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 19 auf 834. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2021 08:00

Viele Wege führen zum Zeugnis in SH

Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein kommen auf verschiedene Weise an ihre Zeugnisse: Laut Bildungsministerium hat die Ausgabe der Zeugnisse an manchen Schulen im Land schon Mitte der Woche begonnen. Außerdem kann das Zeugnis verschlüsselt per E-mail verschickt werden. Weitere Varianten: als Kopie per Post oder im Original - persönlich abgeholt in der Schule. Eltern und Schüler können sich die Noten zudem telefonisch übermitteln lassen. Es gibt auch in diesem Jahr wieder ein Zeugnistelefon. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2021 06:00

NDR Info: 42 Prozent der Schleswig-Holsteiner im Homeoffice

In Schleswig-Holstein arbeiten aktuell gut 42 Prozent der Beschäftigten der Kreise und kreisfreien Städte zumindest teilweise im Homeoffice. Knapp 58 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen weiterhin zum Job. Das zeigt eine Abfrage im Auftrag von NDR Info. Ganz vorne mit dabei sind die Kreise Segeberg und Ostholstein mit Homeoffice-Quoten von rund 65 Prozent. Deutlich weniger von Zuhause arbeiten die Beschäftigten der Stadt Kiel - dort sind es nur etwa 30 Prozent. Ähnliche Zahlen hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde gemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2021 06:00

Studierende sollen es bei Prüfungen leichter haben

Studierende in Schleswig-Holstein sollen coronabedingt entlastet werden. Das hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) angekündigt. Es soll unter anderem einen Freiversuch bei einer Prüfung geben - und zwar dann, wenn entweder die Prüfung digital abläuft oder wenn sie geändert wurde von schriftlich auf mündlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2021 06:00

Klinik-Mitarbeiter müssen offenbar FFP2-Masken hinterherlaufen

FFP2-Masken - laut Studien bieten sie einen größeren Schutz gegen Covid-Infektionen als andere Masken oder Tücher. Doch in Krankenhäusern sind die FFP2-Masken offenbar nicht überall Standard. Mitarbeiter des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) zum Beispiel sagen, dass sie auf manchen Stationen die Masken erst beantragen müssten. "Das geht so nicht", sagt Patricia Drube von der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein und fordert, dass alle Klinik-Mitarbeiter die FFP2-Masken unbürokratisch bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2021 07:00

Arabischer Kulturverein Rendsburg: Gefahr für die Demokratie?

In Rendsburg treffen sich regelmäßig bis zu 150 Menschen zum Freitagsgebet in einer ehemaligen christlichen Kirche. Der Verfassungsschutz schätzt viele der Besucher als Salafisten ein. Der Verein, der die Gebete organisiert, sieht dagegen kein Problem. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2021 06:00

Wetter: Wolken und Schnee

Nach bewölktem Start am Vormittag wird es im Laufe des Tages schneien. Die Temperaturen steigen auf maximal ein Grad in Heikendorf (Kreis Plön) und null Grad in Heide (Kreis Dithmarschen) und Uetersen (Kreis Pinneberg).

