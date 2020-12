Stand: 25.12.2020 11:58 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unfall bei Quickborn: A7 Richtung Norden wieder befahrbar

Nach einem Unfall bei Quickborn (Kreis Pinneberg) ist die A7 in Richtung Norden wieder befahrbar. In Richtung Süden soll gegen 13 Uhr ein Fahrstreifen freigegeben werden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kleintransporter wegen zu hoher Geschwindigkeit auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren. Drei Menschen wurden verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2020 13:00

Corona in SH: 306 neue Infektionen bestätigt

Die Gesundheitsämter haben 306 neue Corona-Fälle (Stand 24.12.) an das Land gemeldet - das sind 416 weniger als am Vortag. Allerdings lagen der Landesmeldestelle keine Daten aus Lübeck, Stormarn und Neumünster vor. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 262 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 50 der Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 21 Patienten müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2020 10:00

Kirchengemeinden zufrieden mit Alternativen

Kirchengemeinden im ganzen Land berichten, dass viele Menschen an Heiligabend sehr dankbar für Alternativ-Gottesdienste gewesen seien. In Nübel (Kreis Schleswig-Flensburg) zum Beispiel fuhr eine Pastorin mit Cabrio durch die Gemeinde. Die Menschen am Straßenrand hätten vor Freude gestrahlt, berichtete sie. Im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg wird ein Gottesdienst heute ab 15 Uhr online übertragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2020 10:00

Wetter: Viel Sonnenschein, kaum Wolken

Heute Nachmittag oft viel Sonnenschein, vor allem an der Nordsee und von Ostholstein bis ins Lauenburgische auch lockere Wolkenfelder. Höchstwerte 2 Grad in Kropp bis 6 Grad in Westerland. Der Wind weht nur schwach. Abendtemperatur um 18 Uhr: -1 Grad in Leck, 2 Grad in Schönberg und 4 Grad in Hörnum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2020 10:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.12.2020 | 12:00 Uhr