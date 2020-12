Stand: 22.12.2020 06:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

211 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein - neun weitere Tote

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung vom Montag innerhalb eines Tages 211 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das war ein etwas niedrigerer Wert als genau eine Woche zuvor (241). Die Zahl der Menschen mit einer Infektion, die gestorben sind, stieg um neun - auf 333. Die Sieben-Tage-Inzidenz - der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche - in Schleswig-Holstein stieg leicht auf landesweit 93,5. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun 21.048 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2020 06:00

Kaum Unterstützung für Pflegeheime bei Corona-Schnelltests

Pflegeheime bekommen nach Angaben der Pflegeberufekammer immer noch kaum Unterstützung bei den Tests. Eine Umfrage der Kammer unter den Lübecker Pflegeheimen hat ergeben, dass 90 Prozent der Einrichtungen die Tests nach wie vor aus eigener Kraft durchführen. Dabei gelingt es zwar dem Großteil, die Landesverordnung zu erfüllen und das Personal zweimal die Woche zu testen. Doch darüber hinaus etwa die Besucher zu testen, schafft nur die Hälfte. Eine Lösung wären laut Pflegeberufekammer mobile Testteams. Verschiedene Verbände rufen Freiwillige auf, sich in Pflegeheimen zu melden - um zum Beispiel bei den Tests zu helfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2020 06:00

Erleichterung über Zulassung des Corona-Impfstoffs in SH

Viele Politiker in Schleswig-Holstein zeigen sich erleichtert über die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in Europa. Grünen-Landeschef Steffen Regis nennt die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs "ein Licht am Ende des Krisentunnels". Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) spricht angesichts der Entscheidung auf EU-Ebene von einem "großen Schritt zur Bewältigung der Pandemie". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2020 06:00

Große Nachfragen nach Weihnachtsgänsen

Auf das festliche Weihnachtsessen mit Gans oder Ente wollen die Schleswig-Holsteiner auch in diesem Corona-Jahr nicht verzichten. Mehrere Geflügelhöfe und Restaurants im Land melden, dass sie ausverkauft sind. Marc Kramhöft berichtet: Der Hof Langenseden in Kalübbe im Kreis Plön zum Beispiel hatte insgesamt 500 Gänse und Enten im Angebot. Die seien schon längst verkauft - an Kunden, die den Braten dann selbst zu Hause zubereiten. Pro Tag müssten etwa weitere 20 Anfragen abgelehnt werden, heißt es aus Kalübbe. Und auch bei den Lieferdiensten von Restaurants ist der Run auf Gans und Co. ungebrochen. So hat das Hotel Birke in Kiel nach eigenen Angaben in diesem Jahr rund 400 Enten und Gänse verkauft – mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2020 06:00

Vater wegen versuchten Totschlags an kleinem Sohn vor Gericht

Heute beginnt vor dem Lübecker Landgericht der Prozess gegen einen Vater, der versucht haben soll, erst seinen 14 Monate alten Sohn und dann sich selbst zu töten. Der Angeklagte soll Ende April 2020 in Sereetz im Kreis Ostholstein mit erheblicher Gewalt auf die Atemwege des schreienden Kindes eingewirkt haben, bis das Kind das Bewusstsein verloren habe, heißt es in der Anklage. Das Kind überlebte. Dann soll der Mann auf der Autobahn 1 einen Unfall verursacht haben, um sich das Leben zu nehmen. Der Vater, der seit Beginn der Corona-Pandemie unter einer Angststörung und einer Depression gelitten haben soll, ist in Untersuchungshaft. Ihm werden versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2020 06:00

Wetter

Heute zunächst allgemein bedeckt und regnerisch, von Nordfriesland her am Vormittag abklingende Niederschläge und Übergang zu aufgelockerter Bewölkung mit etwas Sonnenschein. Maximal 9 Grad auf Pellworm bis 12 Grad in Trittau. Mäßiger bis frischer, an der See teils starker Wind aus Südwest bis Nordwest mit starken Böen, zum Abend hin nachlassend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2020 06:00

Weitere Informationen Nachrichten für Schleswig-Holstein Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.12.2020 | 08:00 Uhr