Corona in SH: 384 neue Infektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben dem Land 384 neue Infektionen (Stand Freitagabend, 11.12.) gemeldet. Am Freitag vor einer Woche (4.12.) waren es 260. Insgesamt sind nach der Statistik insgesamt 17.478 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus Sars-Cov2 infiziert worden. 13.400 gelten nach einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) als genesen. 290 Todesfälle stehen laut dieser Statistik der Landesmeldestelle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19, sieben mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 71,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.12.2020 08:00

Großaufgebot der Polizei: Demos in Kiel

Nach Angaben der Polizei wollen heute Mittag rund 400 Menschen am Ostseekai in Kiel gegen die Corona-Regeln demonstrieren. Es wurde auch eine Gegendemonstration angemeldet, zu der etwa 500 Menschen erwartet werden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Landeshauptstadt. Demo und Gegendemo starten gegen Mittag. Außerdem sind in der Landeshauptstadt Demos für mehr Klimaschutz geplant. Die Polizei rechnet mit Verkehrsproblemen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.12.2020 11:00

Höhepunkt der NDR Spendenaktion

Bei der NDR-Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" haben am Freitag den ganzen Tag über Prominente aus Schleswig-Holstein zum großen Spendentag Anrufe der Bürger entgegengenommen. Dabei waren unter anderem Sternekoch Dirk Luther, SV-Nachwuchskoordinator Horst Hrubesch und SPD-Landeschefin Serpil Midyatli. Die Spenden fließen in diesem Jahr an das Diakonische Werk und die Caritasverbände im Norden, die anlässlich der Corona-Pandemie spezielle Hilfsangebote für Familien, Wohnungslose, Migranten und ältere alleinstehende Menschen anbieten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 20:00

Kostenlose Corona-Schnelltests am 23. Dezember in Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde bietet am 23. Dezember kostenlose Corona Antigen-Schnelltests für junge Leute an. Die Tests sollen laut Kreis dazu beitragen, dass im engsten Familienkreis unberschwert gefeiert werden kann. Von 12 bis 18 Uhr können sich alle 10- bis 30-Jährigen in der Sparkasse am Röhlingplatz in Rendsburg testen lassen. Geschultes Personal soll die Tests - die nur für Menschen ohne Symptome gedacht sind - durchführen. Der Kreis rechnet mit 500 bis 1.000 Personen, die den Test in Anspruch nehmen wollen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 18:00

Alkohol im Freien wird in Schleswig-Holstein verboten

Das Gesundheitsministerium hat am Freitag einen Erlass herausgegeben, den die Kreise und kreisfreien Städte umsetzen müssen. Demnach darf landesweit in der Öffentlichkeit ab Sonnabend keinAlkohol ausgeschenkt und getrunken werden. In allen Kreisen ab 70 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen werden schärfere Kontakteinschränkungen wirksam. Außerdem wird es ab der achten Klasse ab Montag keinen Präsenzunterricht mehr geben. Stattdessen gibt es Digitalunterricht. Die Kitas bleiben geöffnet. Wer könne, solle die kleinen Kinder aber zu Hause lassen, so Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Auch die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Im öffentlichen und privaten Raum sollen sich nun höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2020 19:00

Wetter: Stark bewölkt aber trocken

Heute ist es stark bewölkt, am Nachmittag gibt es stellenweise geringen Regen oder Sprühregen. Es bleibt aber in weiten Teilen trocken. Im Tagesverlauf sind nur zögerlich ein paar Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad am Ratzeburger See und bis 5 Grad in Schwansen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.12.2020 11:00

