314 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Dienstag innerhalb eines Tages 314 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Nach aktuellen Zahlen vom Dienstagabend stieg dieser Wert weiter - auf 57,9. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein wurden den Angaben zufolge 122 Covid-19-Patienten behandelt. 27 von ihnen befinden sich auf Intensivstationen, 16 müssen beatmet werden. Die Zahl der Genesenen wird auf 12.800 geschätzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2020 06:00

Geesthacht: Experten wollen heute Fliegerbombe entschärfen

Munitionsexperten wollen heute in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg eine 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Dafür werden nach Angaben der Kommune Teile der Stadt gesperrt, sowie Wohn- und Gewerbehäuser evakuiert. Auch der Schiffsverkehr auf der Elbe wird während der Entschärfung eingestellt. Die Bombenentschärfung soll nach gegenwärtigen Planungen um 11 Uhr beginnen und voraussichtlich bis zu drei Stunden dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2020 06:30

Kieler Landtag debattiert über Corona-Management

Das Krisenmanagement von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie beherrscht am Mittwoch den Auftakt der Dezembersitzung des Landtags in Kiel. Die SPD hat dazu eine Aktuelle Stunde auf die Tagesordnung gebracht. Fraktionschef Ralf Stegner hatte nach der Ankündigung von Bund und Ländern in der Vorwoche, den Teil-Lockdown bis zum 10. Januar zu verlängern, von Überrumpelungstaktik gesprochen. Auch aus der FDP gab es Kritik. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2020 06:30

Prozess wegen Versicherungsbetrugs durch vorgetäuschten Tod

Heute beginnt vor dem Kieler Landgericht ein Prozess gegen einen 53-Jährigen, der seinen Tod vorgetäuscht haben soll, damit seine Frau und seine Mutter Versicherungenleistungen in Millionenhöhe erhalten. Die beiden Frauen sind ebenfalls angeklagt. 14 Unfall- und Lebensversicherungen soll der Kieler abgeschlossen haben, bevor er einen Bootsunfall inszenierte. Mehr als vier Millionen Euro wären im Falle seines tatsächlichen Todes geflossen. In Schwarmstedt in Niedersachsen fanden die Ermittler den Angeklagten schließlich auf dem Dachboden seiner Mutter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2020 06:30

Norderstedter Müllberg: Umherfliegende Asbest-Fasern

Seit Jahren streiten die Stadt Norderstedt und die zuständigen Behörden des Landes darüber, wer für die Entsorgung eines 30.000 Tonnen Müllberges zuständig ist. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat ein vom Land in Auftrag gegebenes Gutachten ergeben, dass eine Gefährdung für die in der Nachbarschaft arbeitenden Menschen durch umherfliegende Asbest-Fasern nicht auszuschließen ist. Auch eine langfristige Veränderung der Grundwasserqualität schließt das Gutachten nicht aus. In Norderstedt beraten am Dienstagabend die Stadtvertreter über das Gutachten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2020 08:30

Rendsburger Kanaltunnel in der Nacht gesperrt

Heute Abend ab 21 Uhr wird der Rendsburger Kanaltunnel gesperrt. Der Grund: Sicherheitstests. Das verantwortliche Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) will Brandversuche durchführen. So soll herausgefunden werden, ob die Sicherheitssysteme des modernisierten Tunnels in der Weströhre funktionieren. Die Sperrung dauert bis Donnerstag 5 Uhr. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gibt es weitere Versuche - und eine erneute Sperrung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2020 08:30

Wetter

Heute stark bewölkt bis bedeckt, dazu von Süden her zeitweise etwas Regen oder Sprühregen, ganz vereinzelt auch mal mit Schnee vermischt. Maximal 4 Grad in Norderstedt bis 6 Grad in Süderbrarup. Schwacher bis mäßiger, an der See teils frischer Ost- bis Südostwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.12.2020 06:00

