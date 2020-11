Stand: 27.11.2020 06:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Günter erklärt Schleswig-Holsteins Sonderweg

Daniel Günther (CDU) wird heute im Landtag eine Regierungserklärung zu den jüngsten Beschlüssen in der Corona-Krise abgeben. Sie steht unter dem Motto "Wir sind der Schlüssel — Herausforderungen gemeinsam meistern". NDR Schleswig-Holstein zeigt die Erklärung ab 10:00 Uhr im Livestream. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2020 10:00

225 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Wie die Landesregierung mitteilte, sind in Schleswig-Holstein binnen eines Tages 225 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Datenstand 26.11.). Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg auf 245 (+3). Der Sieben-Tage-Wert an Neuinfektionen liegt bei 47,6, das sind 0,2 Punkte weniger als gestern. Schleswig-holsteinische Krankenhäuser behandeln nach neuestem Stand insgesamt 113 Covid-19-Patienten, neun weniger als am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2020 06:00

Schulen in SH: Erst Weihnachtsferien, dann zwei Lern-Distanz-Übungstage

Schleswig-Holstein verlängert die Weihnachtsferien nicht. Letzter Schultag ist und bleibt der 18. Dezember 2020 - der Freitag vor Weihnachten. Die Ferien enden laut Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wie geplant am 6. Januar 2021 (Mittwoch). An den beiden Folgetagen (7./8. Januar 2021) gibt es jedoch keinen Präsenzunterricht. Stattdessen starten am Donnerstag und am Freitag die sogenannten landesweiten Distanz-Lern-Übungstage. Davon ausgenommen sind Förderzentren und teilweise die berufsbildenden Schulen. Dort startet der Präsenzunterricht regulär am 7. Januar 2021. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2020 06:00

Heute Bombenentschärfung in Schwentinental

In Schwentinental bei Kiel soll heute eine weitere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Der rund 230 Kilogramm schwere britische Sprengkörperwurde bei Sondierungsarbeiten entdeckt, sagte ein Polizeisprecher. Ganz in der Nähe war bereits im August eine Bombe unschädlich gemacht worden. Rund 1.000 Menschen müssen bis 10 Uhr ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Auch der Kieler Stadtteil Elmschenhagen und die B76 sind teilweise betroffen – die Straße wird dort ab 9:45 Uhr gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2020 07:00

Wieder freie Fahrt auf der B206 in Wrist

Nach zwei Jahren Bauzeit haben Autofahrer auf der B206 in Wrist im Kreis Steinburg seit heute Morgen wieder freie Fahrt. Die Arbeiten hatten für Ärger und lange Wartezeiten bei Autofahrern gesorgt. Der Grund: An einem Bahnübergang auf der Umleitungsstrecke hatten Güterzüge, die schnellere Züge passieren lassen mussten, die Überfahrt blockiert - teilweise bis zu 45 Minuten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2020 08:00

"Gault&Millau": Vier Küchenchefs aus SH auf Spitzenplätzen

Die Kritiker des "Gault&Millau" haben sieben Restaurants aus Schleswig-Holstein mit ihren begehrten Kochmützen ausgezeichnet. Am Besten schnitten die "Meierei Dirk Luther" in Glücksburg, das "Bodendorf's" und der "Söl’ring Hof" auf Sylt sowie das "Courtier" in Wangels (Kreis Ostholstein)ab. Ihre Küchen bekamen 18 von 20 möglichen Punkten und damit eine Topbewertung im Restaurantführer "Gault&Millau". Die "Orangerie" in Timmendorfer Strand kam erneut auf 17 Punkte. Neu dabei im prestigeträchtigen Restaurantführer: "Das Grace" in Flensburg und das "Restaurant VAI" in Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2020 08:00

Kreis Pinneberg: Nur noch Treffen von maximal fünf Personen erlaubt

Da der Kreis Pinneberg eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 aufweist, werden dort die Kontaktbeschränkungen verschärft. Ab Montag dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Das gilt sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Raum. Schulen und Kitas bleiben vorerst geöffnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.11.2020 06:00

Wetter: Erst Wolken und Regen, später auch Sonne

Am Vormittag ist es zunächst heiter bis wolkig, bis zum Abend wechseln sich Sonne und Wolken weiterhin ab. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf sieben Grad in Kiel und acht Grad in Pinneberg.

