Fischsterben in der Eckernförder Bucht

In der Eckernförder Bucht bei Altenhof (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind zahlreiche tote Fische angespült worden. Schwärme von Kormoranen, Reihern und anderen Wasservögeln sind vor der Küste und fressen die Kadaver. Die Ursache für das Fischsterben dürfte nach Ansicht des Ortsverbandes des Naturschutzbundes (NABU) Sauerstoffmangel sein. Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass es zu einem größeren Fischsterben in der Eckernförder Bucht kommt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2020 12:00

Nordkirche: Höchster Kirchenpreis für Joachim Nolte

In Lübeck ist heute die höchste Auszeichnung der Nordkirche vergeben worden. Die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs verlieh in der Kirche St. Aegidien die Bugenhagen-Medaille an Joachim Nolte. Der 57-jährige Enkel eines KZ-Insassen engagiert sich seit zwölf Jahren im Arbeitskreis "Kirche gegen Rechtsextremismus". Fehrs bezeichnete den Preisträger als "Grenzgänger und Vermittler im Namen der Menschlichkeit". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2020 12:00

B432: Sperrung bei Tangstedt nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall bei Tangstedt im Kreis Stormarn ist am Sonntagvormittag ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war er vermutlich zu schnell unterwegs und hat sich mehrfach überschlagen. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto befreien. Der Mann kam ins Krankenhaus. Die B432 musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Wie es auf den Straßen aussieht, erfahren Sie aktuell im NDR Verkehrsstudio auf NDR 1 Welle Nord oder auf NDR.de. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2020 10:00

Montag: Zugausfälle in SH zwischen Rendsburg und Husum

Wer Montagfrüh zwischen Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Husum (Kreis Nordfriesland) mit der Bahn unterwegs ist, muss sich auf längere Fahrtzeiten einstellen. Grund sind Bauarbeiten an den Lärmschutzanlagen zwischen Rendsburg und Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg). Laut Bahn fallen zwischen Mitternacht und 7.30 Uhr alle Fahrten zwischen Rendsburg und Husum und in der Gegenrichtung aus. Die Züge werden durch Busse ersetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2020 10:00

Unterstützung für weitere Unternehmen

Nach tagelangem zähen Ringen und Druck aus Schleswig-Holstein sollen die Hilfen für Unternehmen, die indirekt von den coronabedingten November-Schließungen betroffen sind, ausgedehnt werden. Das teilte die Landesregierung am Sonnabend mit. Demnach sollen Firmen nun bis zu 200.000 Euro Zuschuss erhalten, wenn sie zwar nicht unter die sogenannte November Nothilfe fallen, aber in diesem Monat einen Umsatzeinbruch im Vergleich zum Vorjahresmonat von mindestens 50 Prozent haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2020 08:00

Neue Corona-Infektionen bestätigt

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist um 158 gestiegen. Das hat die Landesregierung am Abend mitgeteilt. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein 11.357 Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden, das Robert Koch Institut (RKI) schätzt davon 8.000 als genesen. Deutschlandweit sind laut RKI rund 22.500 neue Infektionen registriert worden - etwa 1.000 weniger als am Tag davor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.11.2020 08:00

Handballspiel Berlin-Flensburg abgesagt

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt fährt nicht nach Berlin. Das für heute angesetzte Spiel bei den Füchsen Berlin ist abgesagt worden. Der Grund: Bei den Füchsen gibt es einen weiteren bestätigten Corona-Fall. Nach Angaben des Vereins ist das gesamte Berliner Team seit gestern Abend in Quarantäne. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2020 14:00

