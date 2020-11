Stand: 04.11.2020 08:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

236 Corona-Neuinfektionen in SH - sieben weitere Tote

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 236 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie die Regierung gestern Abend mitteilte, haben sich seit Beginn der Pandemie somit 8.831 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 142 gelegen, davor bei 161. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg am Montag um 7 auf 190. Im Krankenhaus werden derzeit 110 Covid-19-Patienten behandelt - am Montag waren es noch 94. Rund 5.500 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2020 05:30

Geflügelpest: Aufstallpflicht in Dithmarschen

Im Kampf gegen die Geflügelpest hat der Kreis Dithmarschen in einigen Gebieten jetzt Regeln für Geflügelhalter erlassen. Sie dürfen ihre Tiere nur noch in geschlossenen Ställen halten oder in Unterständen, die an der Seite und nach oben geschlossen sind. Aufgestallt werden muss unter anderem in einem drei Kilometer langen Streifen entlang der Nordseeküste, der Elbe und der Eider. Auch Bereiche am Nord-Ostsee-Kanal sind betroffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2020 06:00

Fast 50.000 Corona-Tests vergangene Woche in SH

Seit Beginn der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein haben Labore mehr als eine Dreiviertelmillion Tests auf das neue Coronavirus vorgenommen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung mitteilte, stammt die entsprechende Auswertung vom Berufsverband Akkreditierte Labore in der Medizin. Demnach führten die beteiligten Labore von März bis Ende vergangener Woche insgesamt 774.100 Tests durch, davon allein in der vergangenen Woche 47.700 - ein Rekordwert. Zuletzt fiel das Ergebnis in 6,6 Prozent der Fälle positiv aus. Die Quote steigt seit September kontinuierlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2020 12:00

Lübeck: Nordische Filmtage beginnen heute

Wegen der steigenden Infektionszahlen findet das Festival ausschließlich online statt: Die Nordischen Filmtage Lübeck starten am heutigen 4. November und dauern vier Tage. 140 Filme aus Skandinavien und dem Baltikum sind bis zum 8. November über eine Streamingplattform zu sehen. Schwerpunkt in diesem Jahr ist der dänische Film. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2020 17:00

Sohn soll Mutter getötet haben - Prozess in Itzehoe beginnt

Vor dem Landgericht Itzehoe beginnt heute der Prozess gegen einen 40-Jährigen aus Pinneberg, der seine Mutter getötet haben soll. Er habe die 71 Jahre alte Rentnerin im Mai erwürgt, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow. Mutter und Sohn lebten gemeinsam in einer Wohnung. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hatte die Leiche der Rentnerin damals entdeckt. Bei seiner Vernehmung äußerte sich der 40-Jährige den Angaben zufolge nicht zur Tat. Der Prozess wurde auf insgesamt sechs Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil wird frühestens am 11. Dezember erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2020 17:00

Zwei Schwerverletzte bei A7-Unfall nahe Quickborn

Ein Lkw-Unfall bei Quickborn hat bis zum frühen Morgen für eine Sperrung der A7 Richtung Hamburg gesorgt. Laut Polizei sind auf dem Abschnitt zwischen Quickborn und der Raststätte Holmmoor in der Nacht ein Laster und ein Sprinter zusammengestoßen. Beide Fahrer sind schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen - wie der Unfall passierte, ist noch nicht geklärt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2020 05:30

Wetter

Heute Wechsel von aufgelockerten bis dichten Wolkenfeldern und etwas Sonne, dabei gelegentlich, etwas häufiger von der Westküste bis nach Angeln Schauer. Höchstwerte 11 Grad in Kellinghusen bis 12 Grad in Husum. Mäßiger, an der See auch frischer Südwest- bis Westwind mit starken Böen, vereinzelt stürmischen Böen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.11.2020 06:00

