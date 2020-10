Stand: 30.10.2020 06:24 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Infektionen um 215 Fälle gestiegen

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter. In Schleswig-Holstein wurden laut Landesregierung innerhalb eines Tages 215 neue Fälle gemeldet. 81 Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Es gibt mittlerweile 174 Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 im Land gestorben sind. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2020 06:00

Corona: Nordfriesland erreicht die 50er Marke

Nordfriesland hat nach Angaben des Kreises die Marke von 50 Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen erreicht. Laut Landrat Florian Lorenzen gilt die Maskenpflicht für das Stadtgebiet Husum samt Rödemis und Schobüll nun weiter. Bundesweit gibt es laut Robert Koch-Institut mit fast 18.700 neuen Infektionen einen Höchststand. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2020 06:00

Dänemark aktualisiert Reise-Beschränkungen

Dänemark verschärft seine Einreisebestimmungen nun auch für Schleswig-Holsteiner. Laut dänischem Außenministerium dürfen auch Menschen aus Schleswig-Holstein nur noch mit triftigem Grund oder mit Vorlage eines negativen Coronatests einreisen. Dänemark hatte die Bundesrepublik bereits vergangene Woche zum Corona-Risikogebiet erklärt. Weil Schleswig-Holstein aber damals unter dem zweiwöchigen Inzidenzwert von 30 lag, war das Land von Einreisebeschränkungen zunächst ausgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2020 06:00

Verfassungsrechtler rechnet mit vielen Klagen

Die Kritik an den Corona-Maßnahmen, die den November über greifen sollen, wird lauter. Gastronomen finden es ungerecht, dass sie ihre Lokale schließen müssen; es gebe Hygienekonzepte und Bars und Restaurants seien nicht die Infektionstreiber, sagen sie. Der Verfassungsrechtler Florian Becker von der Uni Kiel rechnet mit einer Flut an Klagen. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2020 06:00

Kieler und Flensburger Weihnachtsmarkt abgesagt

Die Städte Kiel und Flensburg haben den diesjährigen Weihnachtsmarktwegen der Corona-Pandemie abgesagt. Die Rahmenbedingungen ließen dies nicht zu, sagte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). "Auch wenn in Kiel die Infektionszahlen im Vergleich zu vielen anderen bundesdeutschen Kommunen weniger dramatisch sind, wird das Virus auf Dauer keinen Bogen um uns machen", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Auch die Stadt Heide hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Winterwelt inklusive Eisbahn in diesem Jahr ausfällt. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2020 06:00

Streit in Ahrensburg - Sohn verletzt Vater

In Ahrensburg im Kreis Stormarn soll ein 35-Jähriger seinen Vater verletzt haben. Der Sohn wurde laut Polizei festgenommen, der 74 Jahre alte Vater in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2020 06:00

Garg zu Halloween: Bitte nicht von Tür zu Tür ziehen

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich dafür ausgesprochen, Halloween in diesem Jahr anders zu feiern als sonst. Umzüge um die Häuser und eine Pandemie sind seines Erachtens nicht vereinbar. Garg sagte, er rate allen kleinen Geistern, nicht auf die Straße zu gehen und an anderen Türen zu klingeln, sondern in der Familie zu feiern. | NDR Schleswig-Holstein 30.10.2020 07:00

Wetter: Regen nimmt im Laufe des Tages ab

Vormittags regnet es viel. Bis zum Abend wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf 13 Grad in Bargteheide (Kreis Stormarn) und 14 Grad in Goldelund (Kreis Nordfriesland).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2020 | 06:00 Uhr