Stand: 13.10.2020 07:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: 65 neue Infektionen gemeldet

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der Corona-Infizierten nach Angaben der Landesregierung um 65 erhöht. Demnacht gab es seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 5.325 bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4.600 Infizierte als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, liegt nach wie vor bei 162. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 18 Covid-19-Patienten behandelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2020 08:00

Unfall: A7 stundenlang gesperrt

Ein Lastwagen hat gestern beim Überholen auf der A7 ein Pkw in die Leitplanke gedrückt. Nach Angaben der Polizei übersah der Lkw-Fahrer in Höhe Emkendorf den Wagen des Mannes. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Flensburg mehr als drei Stunden gesperrt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2020 08:00

Sylt: Bistro-Besucher getestet

Auf Sylt haben sich gestern mehr als 80 Insulaner auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Sie alle waren in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober in einem Lokal in Westerland, in dem sich auch ein infizierter Mann aufgehalten hatte. Die Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet. 19 weitere Personen kommen laut Kreisverwaltung nicht aus Schleswig-Holstein und werden in ihren Heimatorten auf das Corona-Virus getestet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2020 08:00

Verkehrsminister Scheuer zum Spatenstich am Kanal

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat gestern mit einem symbolischen Spatenstich bei Großkönigsförde im Kreis Rendsburg-Eckernfördeden Startschuss für den Ausbau der Ost-Strecke des Nord-Ostsee-Kanals gegeben. Auf einer Länge von 20 Kilometern soll der Kanal in den kommenden Jahren auf eine Breite von mindestens 70 Metern ausgebaut werden. Das Ziel: Frachter auf dem Nord-Ostsee-Kanal sollen in Zukunft aneinander vorbeifahren können - deshalb wird der Kanal verbreitert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2020 08:00

Männer treten auf Frauen in Pinneberg ein

Drei Männer sollen in Pinneberg zwei Frauen in der Nähe eines Imbisses angegriffen haben. Die beiden 22 und 28 Jahre alten Frauen wurden im Vorbeigehen am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr zunächst wegen ihrer gleichgeschlechtlichen Beziehung beleidigt, wie die Polizei mitteilte. Nachdem sie die Männer aufgefordert hatten, sie in Ruhe zu lassen, wurde eine der Frauen in den Unterleib getreten. Sie ging dadurch zu Boden. Auch ihre Begleiterin wurde zu Boden gestoßen und in die Magengegend getreten. Den Angaben zufolge ließen die Täter von den Frauen ab, als eines der Opfer laut um Hilfe schrie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2020 07:00

Helgoland: Tagsüber gilt Maskenpflicht

Auf Teilen der Nordseeinsel Helgoland gilt tagsüber eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum. Die gebotenen Abstände könnten nicht überall gewährleistet werden, teilte der Kreis Pinneberg am Montag mit. Tagsüber von 10 Uhr bis 17 Uhr müssen Touristen ab Verlassen des Schiffes entlang der Wege von den Schiffen bis zur Hafenstraße sowie in den Straßen Hafenstraße, Am Südstrand, Nordseeplatz, Lung Wai und im Bereich am Fahrstuhl im Unter- und Oberland eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Dies gilt auch in allen Restaurants und Gaststätten in diesen Bereichen beim Betreten und Verlassen der Läden sowie beim Verlassen des Sitzplatzes. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2020 07:30

Wetter

Heute nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern freundliche Abschnitte mit Sonnenschein, besonders an der Nordsee öfter wolkig und an der Küste vereinzelt Schauer möglich. Höchstwerte 12 Grad in Bad Segeberg bis 14 Grad in Schleswig. Zumeist schwacher Wind, von Südost auf Nordost drehend. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 11 Grad in Süderbrarup und 12 Grad in Husum sowie in Ahrensburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.10.2020 08:00

