Lübecker Graffiti-Sprayer gefasst

Die Lübecker Polizei hat einen mutmaßlichen Graffiti-Sprüher gefasst. Er soll seit Februar einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro angerichtet haben. Der 23-Jährige konnte mit Hilfe von Videoaufnahmen und einer Zeugin überführt werden. Die Frau hatte beobachtet, wie der Lübecker eine Hauswand in der Weberstraße mit Farbe besprühte. Insgesamt 13 solcher Taten soll der junge Mann in der Innenstadt begangen haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Steigen die Taxi-Preise in Lübeck bald an?

Laut Lübecker Nachrichten (LN) könnte das Taxifahren in der Hansestadt bald teurer werden. Das geht demnach aus einer neuen Tarifordnung hervor, die der Stadtverwaltung vorliegt. Die Taxiunternehmen sehen sich laut Zeitungsbericht wegen der gestiegenen Kraftstoffpreise und des absehbar steigenden Mindestlohns gezwungen, ihre Preise anzupassen. So sollen die Taxi-Preise um fast 30 Prozent angehoben werden. Die Erhöhung kommt dem Bericht zufolge voraussichtlich im Herbst. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen von Fahrradunfall in Lübeck

Nach einem Fahrradunfall vor einer Woche auf der alten Eisenbahnbrücke in Lübeck sucht die Polizei nach Zeugen. Dem Fahrradfahrer war nach Angaben der Polizei nahe der Musik- und Kongresshalle ein anderer Mann mit einem Rad entgegengekommen. Weil dieser keinen Platz machte, musste der Bad Schwartauer so weit ausweichen, dass er auf der nassen Schienenabdeckung wegrutschte und hinfiel. Der andere Radfahrer kümmerte sich nicht um den Verletzten - andere Autofahrer, die an der Unfallstelle vorbeikamen, ebenfalls nicht. Er konnte am Ende selbst den Rettungswagen rufen. Der 47-Jährige musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Fahrerflucht, fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 18.5.): Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 580,0. Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 553,9 und Herzogtum Lauenburg von 461,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 553,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

