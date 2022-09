Stand: 15.09.2022 10:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schließungen von Geburtsstationen beschäftigen den Landtag

Die Schließung der Geburtshilfe in der Paracelsus-Klinik in Henstedt- Ulzburg beschäftigt nun auch die Landesregierung. Die SPD-Fraktion hat einen Antrag im Landtag eingebracht, die Schließung sofort zu stoppen. Birte Pauls (SPD) sagte, die Zustände seien unhaltbar. Der schleswig-holsteinische Landtag solle eine flächendeckende, möglichst wohnortnahe Versorgung in der Geburtshilfe von der Landesregierung fordern. Pauls sagte, die Geburtsklinik in Henstedt-Ulzburg wurde geschlossen, ohne dass Kapazitäten in den umliegenden Krankenhäusern bisher erweitert wurden. Auch Kaltenkirchens Bürgermeister Hanno Krause (CDU) hatte Anfang der Woche in einem Brief an das Gesundheitsministerium gefordert, die Schließung der Geburtsklinik in Henstedt-Ulzburg zu stoppen. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Aussage von Historiker im Stutthof-Prozess

Vor dem Itzehoer Landgericht hat der Historiker Stefan Hördler am Mittwoch seine Aussage im sogenannten Stutthof-Prozess beendet. Darin legte er dar, dass eine Zivilangestellte, wie es die Angeklagte Imgard F. im KZ Stuffhof gewesen ist, hätte kündigen können. Aus Dokumenten ginge hervor, dass es eine freie Entscheidung gewesen sei, im Lager zu arbeiten. Die Verteidigung kritisierte die Arbeitsweise des Historikers. Der vorsitzende Richter kündigte an, dass das ehemalige Konzentrationslager Stutthof von Prozessbeteiligten besichtigt werden soll. Frühestens im November ist ein Urteil in dem Prozess zu erwarten. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Bauarbeiten an der Linie U1 abgeschlossen

Nach monatelangem Schinenersatzverkehr sind die Bauarbeiten an der U1 laut Hamburger Hochbahn beendet. Damit ist die Strecke wieder durchgängig befahrbar. Nun werden bis auf die Haltestelle Alsterdorf wieder alle Stationen angefahren. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Inzidenzen

Im Kreis Pinneberg liegt die Inzidenz bei 218,3, im Kreis Segeberg bei 254,3 und im Kreis Stormarn bei 166,3 (Stand 14.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 228,1. | NDR Schleswig-Holstein 15.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.09.2022 | 08:30 Uhr