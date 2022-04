Stand: 06.04.2022 11:36 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Investoren kaufen Arztpraxen

Finanzinvestoren übernehmen immer mehr Augenarztpraxen in Schleswig-Holstein. Das haben Recherchen von Panorama 3 ergeben. Im Kreis Stormarn ist beispielsweise eine Praxis in Großhansdorf betroffen. Bevor Patienten überhaupt von einem der angestellten Ärzte behandelt werden, sollen sie Voruntersuchungen am Empfang selbst bezahlen. Die Praxis bestreitet die Vorwürfe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30 Uhr

Prozess gegen Schleuserin in Pinneberg

Vor dem Amtsgericht Pinneberg muss sich heute eine Frau wegen Einschleusens von Ausländern verantworten. Sie soll in einem als Massagesalon getarnten Bordell zwölf Menschen illegal beschäftigt haben, so die Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg). Außerdem wird die Angeklagte verdächtigt, die Frauen zur Prostitution gezwungen zu haben. Vor rund zwei Jahren hatten Ermittler mehrere Häuser und Wohnungen durchsucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30 Uhr

Bäckereien erhöhen Preise

Steigende Preise für Energie und Lebensmittel setzen auch Bäckerbetriebe in Südholstein unter Druck. Preiserhöhungen lassen sich nach Angaben der Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord aus Rellingen im Kreis Pinneberg kaum verhindern, so Geschäftsführer Jan Loleit. Das Bäckerhandwerk sei ein sehr energieintensives Gewerk. Es werde geheizt in den Öfen, aber auch viel gekühlt, so der Bäcker. Ein weiterer Grund für die Preiserhöhung sind die steigenden Preise für die Zutaten, wie Mehl, Butter und Eier. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Segeberg meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.183,8, der Kreis Stormarn einen Wert von 1.145,4 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.015,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.290,2. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.04.2022 08:30 Uhr

