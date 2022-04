Stand: 01.04.2022 09:55 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Busfahren in Lübeck wird günstiger

Ab 1. August wird das Busfahren in Lübeck günstiger. Das hat die Lübecker Bürgerschaft am Abend beschlossen. Die Hansestadt schafft damit die teuerste Preisstufe bei den Bussen des Stadtverkehrs ab. Ob das auch für die Umlandgemeinden wie zum Beispiel Bad Schwartau oder Sereetz (beide Kreis Ostholstein) gilt, steht bislang noch nicht fest. Ein Monatsticket kostet dann zum Beispiel nicht mehr 80,50 Euro, sondern 63 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30

Unfall in der Möllner Innenstadt

In der Innenstadt von Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Donnerstagnachmittag ein Auto in einen entgegenkommenden Reisebus gefahren. Der Fahrer hatte bereits zuvor einen anderen Wagen angefahren. Nach Angaben der Leitstelle mussten Feuerwehr und Rettungskräfte den schwerverletzten, eingeklemmten Unfallverursacher aus seinem Wagen befreien. Anschließend wurde der 62-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des angefahrenen Autos und die drei Insassen des Busses blieben unverletzt. Bei dem verletzten Mann besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30

Fridays for Future demonstriert in Lübeck

Die Lübecker Ortsgruppe Fridays for Future (FFF) demonstriert heute unter dem Motto "Agrarwende jetzt!". Um 15 Uhr gibt es eine Kundgebung auf dem Markt mit einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. FFF-Mitglied Charlotte Stenzel sagt: "Vorrangiges Ziel der Agrarwende muss es sein, dass BäuerInnen beim Umbau auf eine klimaschonende Bewirtschaftung vom Land unterstützt werden und von ihrer für uns essenziellen Arbeit auch gut leben können." FFF Schleswig-Holstein fordert, dass alle EU-Fördergelder im Land nur noch in klima- und umweltfreundliche Landwirtschaft investiert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle ist die 7-Tage-Inzidenz in Lübeck weiter gesunken auf 1.475. Ebenfalls gesunken ist die Zahl im Lauenburgischen auf 1.170. Ostholstein meldet einen leichten Anstieg auf 1.210. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:30

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2022 | 08:30 Uhr