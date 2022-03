Stand: 30.03.2022 09:51 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Lübeck und Kreis Herzogtum Lauenburg: Zwei Schiffsunfälle

Der erste Unfall ereignete sich auf dem Elbe-Lübeck-Kanal bei Neu-Lankau im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dort hat ein Binnenmotorschiff das Tor einer Schleuse gerammt. Sowohl das Schiff, als auch das Schleusentor seien dabei leicht beschädigt worden. Der Grund führt auf einen Fehler beim Festmachen des Schiffes in der Schleuse zurück. Der Elbe-Lübeck-Kanal war für etwa zwei Stunden gesperrt. Der zweite Unfall ereignete sich am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde. Dort ist aus einem Container an Bord einer Fähre Ameisensäure ausgetreten. Wie die Polizei mitteilte, zog sich ein Schiffsmitarbeiter leichte Verletzungen zu, als er das Leck im Container entdeckte. Der beschädigte Container musste von einem Spezialunternehmen abtransportiert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Lübecker Schwimmbäder stellen Kursprogramm vor

Die Lübecker Schwimmbäder stellen heute ihr Kursprogramm vor. In einer Mitteilung weist die Stadt Lübeck auf die Notwendigkeit des frühen Erlernen des Schwimmens bei Kindern hin. Es gehöre zum wichtigsten Schutz vor Ertrinkungsunfällen. Daher sollten Kinder ab etwa fünf Jahren zum Schwimmunterricht gehen, aber auch für Erwachsene gebe es Angebote. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Hansa-Park in Sierksdorf startet in neue Saison

Am 2. April startet der Hansa-Park in Sierksdorf im Kreis Ostholstein in die neue Saison. Wie die Parkleitung jetzt mitteilte, ist ein Besuch ohne Reservierung, Registrierung und ohne Impf- oder Testnachweis möglich. Am Eröffnungstag gilt weiter eine Maskenpflicht im Innenbereich. Welche Regelungen ab dem 3. April gelten, wird der Hansa-Park noch mitteilen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

In der Stadt Lübeck liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei einem Wert von 1.654, im Kreis Ostholstein bei 1.288 und im Kreis Herzogtum Lauenburg bei 1.166. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

