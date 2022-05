Stand: 04.05.2022 11:08 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Kieler Hochschulen im CHE-Ranking

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat sein jährliches Ranking veröffentlicht. Demnach belegen die Christian-Albrechts-Universität und die Kieler Fachhochschule wieder vordere Plätze. Die Kieler FH punktet vor allem in den Fächern Bauingenieurswesen, Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau sowie Mechatronik. Die Kieler Uni bekommt gute Noten für die Studienfächer Elektrotechnik und IT, Germanistik, Romanistik und Werkstoff Technik. Für das CHE-Ranking werden jährlich 120.000 Studierende befragt und mehr als 300 Unis und Fachhochschulen untersucht. Das Ranking umfasst einerseits die Meinung der Studierenden über die Lehrbedingungen, aber auch Fakten zu Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung. Auch die Reputation der Professoren fließt in die Bewertung mit ein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Mecalac-Gruppe will Standort in Büdelsdorf ausbauen

Die französische Mecalac-Gruppe will seinen Standort in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ausbauen. Dafür will der Baumaschinen-Hersteller nach eigenen Angaben mehr als zweieinhalb Millionen Euro investieren. Mit dem Geld soll eine neue Produktionslinie errichtet werden, auf der ein neues Fahrzeug gebaut wird. Dadurch würden laut Geschäftsführung auch neue Arbeitsplätze entstehen. Derzeit werden weitere 40 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen gesucht. Durch den Standortausbau soll die Produktion von jährlich etwa 750 Fahrzeugen auf rund 2.000 bis Ende kommenden Jahres gesteigert werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Feuer in Neumünster

In Neumünster sind am Dienstagabend fünf Menschen mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor war nach Angaben der Feuerwehr in einer Wohnung Plastik in Brand geraten. Das Feuer konnte von den Rettungskräften schnell gelöscht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Heikendorf: Promenade wird eingeweiht

Am Sonnabend (8. Mai) soll in Heikendorf (Kreis Plön) die neue Promenade eingeweiht werden. Die Sanierung zwischen Ehrenmal und Fährhuus hat nach Angaben des Bürgermeisters der Gemeinde rund 1,2 Millionen Euro gekostet. Zur Einweihung ist zwischen 11 und 16 Uhr ein großes Fest geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 997,9. Im Kreis Plön liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 616,1, im Stadtgebiet von Neumünster bei 886,1 und in Kiel bei 821,2. Die landesweite Inzidenz steht bei 852,5. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

