Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Glückstadt: Hungerstreik in Abschiebehaftanstalt

Ein Bewohner der Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) befindet sich im Hungerstreik. Nach Angaben eines Sprechers des Landesamtes für Zuwanderung und Flüchtlinge verweigert der Mann seit Sonntag die Nahrungsaufnahme. Der Bewohner werde vom medizinischen Dienst betreut; wenn sich sein Zustand verschlechtere, werde er in ein Krankenhaus verlegt, so der Sprecher. Die Inititiave "Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo" fordert die Schließung der Einrichtung. Sie hat für heute Nachmittag zu einer Kundgebung vor der Ausländerbehörde in Kiel aufgerufen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in SH sinkt auf 553,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 553,7 (Vortag: 582,4). Innerhalb eines Tages wurden nach Angaben der Landesmeldestelle 3.081 Neuinfektionen (Stand: 18.5.) registriert. Auch die Hospitalisierungsrate sinkt und liegt jetzt bei 3,16 (Vortag: 3,54). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 715.374. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 618.600 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden zehn neue Todesfälle gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:00 Uhr

CDU, Grüne und FDP sondieren zu dritt

In Schleswig-Holstein wird weiter über eine neue Regierung verhandelt. Nachdem die CDU am Dienstag mit Grünen und FDP jeweils einzeln sondierte, lädt CDU-Landeschef Daniel Günther heute beide Parteien gemeinsam zum Gespräch ein. Das Ziel von Günther bleibt eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition. Sowohl Grüne als auch FDP nahmen das Gesprächsangebot an. Beide Parteien hatten nach den ersten Sondierungsgesprächen deutlich gemacht, dass ihre Präferenz jeweils in einem Zweierbündnis mit der CDU liegt. Günther sagte, er wolle die Sondierungen zügig abschließen und hoffe, bereits in der kommenden Woche mit Koalitionsverhandlungen beginnen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 06:00 Uhr

Nicht genug Rettungsschwimmer für die Badesaison

In Schleswig-Holstein fehlen zum Start der Badesaison in vielen Orten ehrenamtliche Rettungsschwimmer. Der Landesverband der DLRG erklärte, dass in der Vorsaison fast überall noch Personal gesucht wird. Insgesamt sei der Bedarf an der Nordseeküste am größten. Weil in der Pandemie viele Schwimmbäder geschlossen waren, gibt es laut DLRG einen Ausbildungsstau bei Rettungsschwimmern. Gleichzeitig sei der Bedarf an Rettungsschwimmern gestiegen, weil Schwimmkurse ausgefallen sind und immer mehr Kinder nicht schwimmen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 05:30 Uhr

Entscheidende Spiele in der Handball Champions League

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt wollen zum Final Four in der Handball-Champions-League. Mit einem Sieg zu Hause heute gegen Paris ist der THW in jedem Fall dabei. Die SG muss im Viertelfinal-Rückspiel dagegen die Heimniederlage gegen Barcelona wettmachen. Und im Fußball wird es für den HSV heute ernst. Im Hinspiel der Relegation müssen die Hamburger am Abend bei Herta BSC ran. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 06:00 Uhr

Bundeswehr-Gelöbnis in Büsum

Rund 200 Soldatinnen und Soldaten werden am Hauptstrand von Büsum (Kreis Dithmarschen) heute Nachmittag für ihr Gelöbnis antreten. Für viele dürfte der Schwur im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine eine besondere Bedeutung haben. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 06:30 Uhr

Neuer Fall von Amerikanischer Faulbrut im Kreis Stormarn

Schlechte Nachrichten für Bienenhalter rund um die Gemeinde Rethwisch bei Bad Oldesloe: Wegen der Amerikanischen Faulbrut hat der Kreis Stormarn dort einen Sperrbezirk eingerichtet. Es handelt sich um ein Gebiet mit einem Radius von einem Kilometer. Bienenhalter müssen ihre Bestände den Behörden melden und dürfen Tiere und Materialien nicht an andere Standorte bringen. Zuvor war in der Gemeinde laut Kreis in einem Bienenstand die Amerikanische Faulbrut ausgebrochen. Für Menschen ist die Krankheit ungefährlich, für Bienen tödlich. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:00 Uhr

82-Jährige aus Kropp vermisst

Die Polizei sucht in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) seit gestern Nachmittag nach einer älteren Frau. Die 82-Jährige Ilse Mommsen ist mit einem Rollator unterwegs und braucht dringend ärztliche Hilfe. Sie ist 1,63 Meter groß und korpulent. Wer sie gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:00 Uhr

Feuer in Kronshagen: Fünf Autos beschädigt

Bei einem Containerbrand in Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bei Kiel sind fünf Autos beschädigt worden. Das Feuer vor einem Ärztezentrum gestern sei etwas heftiger gewesen, weil in dem Container Sauerstoff gelagert worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Polizei schnappt Graffiti-Sprayer in Lübeck

Die Lübecker Polizei hat einen mutmaßlichen Graffiti-Sprüher gefasst, der seit Februar einen Gesamtschaden von mehreren tausend Euro angerichtet haben soll. Der 23-Jährige konnte nach Angaben der Polizei mit Hilfe von Videoaufnahmen und einer Zeugin überführt werden. Die Frau hatte beobachtet, wie der Lübecker eine Hauswand in der Weberstraße mit Farbe besprühte. Insgesamt 13 solcher Taten soll der junge Mann in der Innenstadt begangen haben. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:30 Uhr

Wetter: Sommerlich warm mit Gewittergefahr

Am Vormittag scheint häufig die Sonne, nachmittags besteht Gewittergefahr. In der zweiten Tageshälfte und am Abend kann es regnen. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad in Mönkeberg (Kreis Plön) und Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2022 08:00 Uhr

