Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

G7-Treffen in Weißenhaus: Polizei zufrieden mit Ablauf

Das Treffen der G7-Außenminister auf Schlossgut Weissenhaus im Kreis Ostholstein ist aus polizeilicher Sicht bisher gut gelaufen. "Wir sind von der Gesamtplanung sehr zufrieden", sagte Polizeisprecher Ulli Gerlach. Um den Tagungsort herum gleicht die Gemeinde Wangels einer Festung. Rund 3.500 Polizisten sind noch bis morgen im Einsatz. Laut Gerlach hat es bisher kaum Verkehrsbehinderungen gegeben. Es gebe auch keine Hinweise auf Versammlungen oder Demonstrationen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 06:00 Uhr

G7-Treffen: Mehr Unterstützung für Ukraine gefordert

Die britische Außenministerin Elizabeth Truss hat sich beim G7-Treffen auf Schlossgut Weissenhaus für zusätzliche Anstrengungen zur Unterstützung der Ukraine ausgesprochen. Dies bedeute auch, dass der Ukraine ein klarer Weg zur Beschaffung von militärischer Ausrüstung nach Nato-Standard aufgezeigt werden müsse, sagte sie bei den Beratungen der Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen. Bislang nutzt das von Russland angegriffene Land überwiegend Ausrüstung, die noch in der damaligen Sowjetunion entwickelt wurde. Das erschwert es dem Westen derzeit auch, Nachschub an Waffen und Munition zur Verfügung stellen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 06:00 Uhr

Gespräche über Gänsefraß-Probleme in Nordfriesland

Vertreter aus der Landwirtschaft, dem Naturschutz und der Politik haben am Abend über Gänsefraß-Probleme diskutiert. Bei dem Treffen in Westerhever in Nordfriesland forderten die Landwirte sowie Westerhevers Bürgermeister Olaf Dircks, die unter Naturschutz stehenden Vögel zur Jagd freizugeben. Das Umweltministerium will dagegen Bauern beim Ackerbau unterstützen. Die Bedingung: Die Landwirte müssen auch Wintergras für die Gänse anbauen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 06:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall im Kreis Steinburg

In Hohenaspe ist ein 83 Jahre alter Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann gestern Nachmittag in einem Industriegebiet an der Zufahrt eines Verwertungshofes von einem Lastwagen erfasst. Zusammen mit einem Sachverständigen will die Polizei nun den genauen Unfallhergang ermitteln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:00 Uhr

Urteil im Missbrauchsprozess in Itzehoe

Schwere Vergewaltigung, schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und andere Straftaten: Das Landgericht Itzehoe hat einen 44-Jährigen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Der Mann hatte laut Anklage seine Patentochter insgesamt acht Mal missbraucht, auch Bilder von dem Kind gemacht und verschickt. Außerdem war er im Besitz von Dateien, die Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zeigen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Regen

Ein etwas trüber Tag erwartet die Schleswig-Holsteiner. Bis zum Mittag ist der Himmel bewölkt, im Laufe des Nachmittags fällt auch Regen. Die Sonne zeigt sich nur für kurze Zeit. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen) und 16 Grad in Norderstedt (Kreis Segeberg).

