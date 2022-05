Stand: 07.05.2022 10:18 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Generalmusikdirektor Ishii legt Amt bei Landestheater SH nieder

Der Generalmusikdirektor des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters, Kimbo Ishii, legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder. Das teilte Generalintendantin und Geschäftsführerin Ute Lemm am Freitagabend mit. Sie habe sein Rücktrittsgesuch angenommen. Über die Gründe sei Stillschweigen vereinbart worden. Die musikalische Leitung der anstehenden Premiere von Bedrich Smetanas Oper "Die verkaufte Braut" übernehme der stellvertretende Generalmusikdirektor Ingo Martin Stadtmüller. Der Japaner Kimbo Ishii hatte sein Amt 2019 angetreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2022 10:00 Uhr

Wahlkampfabschluss der FDP in Neumünster

Bernd Buchholz würde gerne seine Arbeit als Wirtschaftsminister fortsetzen. Das wurde am Freitagabend auf einer Wahlkampfveranstaltung der FDP in der Neumünsteraner Stadthalle deutlich. Nie seien die Chancen besser gewesen, die Wirtschaftskraft des Landes zu stärken, so Buchholz. Schleswig-Holstein sei das Land der regenerativen Energiequellen. In Ansiedelungen wie der geplanten Batteriefabrik in Heide sieht er die Zukunft. Bundesfinanzminister Christian Lindner, der zur Wahlkampfunterstützung nach Neumünster gekommen war, sagte, dass die Wahl in Schleswig-Holstein gelaufen sei. Daniel Günther werde Ministerpräsident bleiben. Entscheidend sei, mit wem er regiere. Mit der FDP gebe es eine Koalition der Mitte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2022 09:00 Uhr

Vermisster Mann aus Brodersby tot aufgefunden

Der vermisste Bilgin Örnek aus Brodersby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist laut Polizei tot. Der leblose Körper des 50-Jährigen mit Down-Syndrom wurde in einem kleinen Wald an einem Bachlauf etwa drei Kilometer Luftlinie von seiner Wohneinrichtung entdeckt. Zur Todesursache konnten noch keine Angaben gemacht werden, Fremdeinwirkung schließt die Polizei aber aus. Bilgin Örnek war Mitte April auf dem Weg zur Arbeit spurlos verschwunden. Die Polizei hatte zuvor erfolglos mit Drohnen, Hubschraubern und Spürhunden nach dem Vermissten gesucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2022 08:00 Uhr

Ver.di kündigt nächsten Kita-Warnstreik an

Die Gewerkschaft ver.di hat für mehrere Kreise in Schleswig-Holstein einen zweitägigen Warnstreik in den kommunalen Kitas, der Schulbetreuung und den Sozialdiensten angekündigt. Am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. Mai, sind folgende Kreise betroffen: Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland, Flensburg, Lübeck, Neumünster, Norderstedt und Henstedt-Ulzburg. Kiel und Plön streiken schon einen Tag eher - am 11. Mai und ebenfalls am Freitag, 12. Mai. Hintergrund für den Streik sind die Tarifverhandlungen mit dem kommunalen Arbeitgeberverband. Ver.di fordert unter anderem mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung, Anspruch auf Qualifizierung, Anerkennung von Berufserfahrungen und Studienabschlüssen sowie die Einführung von Entlastungstagen. Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern mangelnde Kompromissbereitschaft vor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 11:00 Uhr

Landessynode trifft sich in Lübeck-Travemünde

Die Landessynode der evangelischen Nordkirche kommt am Freitag und Sonnabend (7.5.) zu einer Sondertagung in Lübeck-Travemünde zusammen. Die 156 Synodalen wollen sich mit Fragen der Friedensethik beschäftigen. Die Synode begann am Freitag um 17 Uhr mit einem öffentlichen Gottesdienst in der Travemünder St. Lorenzkirche. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 17:00 Uhr

Behinderungen auf A7 wegen Asphaltierung

Wegen Asphaltierungsarbeiten müssen sich Autofahrer seit Freitagabend auf erhebliche Behinderungen auf der A7(Hannover-Flensburg) zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest einstellen. Zwei Wochen lang werden nur zwei statt drei Spuren je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Auch einzelne Sperrungen sind geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.05.2022 12:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt minimal auf 815,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 815,1 (Vortag: 812,8). Innerhalb eines Tages wurden 3.681 Neuinfektionen (Stand: 6.5.) registriert. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle neun neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.465. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2022 08:30 Uhr

Wetter: dichte Wolken, nachmittags sonnige Abschnitte

Heute dichtere Wolken und vereinzelt etwas Regen, dahinter Aufheiterungen und trocken, am Nachmittag von Nordfriesland her längere sonnige Abschnitte. Von Ostholstein bis zum Herzogtum Lauenburg mitunter auch häufiger Regen möglich. Höchstwerte: 13 Grad auf Föhr bis 20 Grad in Lauenburg und schwacher bis mäßiger, zur Nordsee hin auch frischer und vor allem dort stark böiger Wind aus Nordwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.05.2022 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.05.2022 | 10:00 Uhr