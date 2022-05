Stand: 04.05.2022 07:45 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Gutachten: Überangebot an Ferienwohnungen auf Sylt

Ein von der Gemeinde Sylt in Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt, was viele Insulaner schon länger wahrnehmen: In sämtlichen Bereichen gibt es ein Überangebot an Ferienwohnungen. Am Dienstagabend haben die Gutachter die Ergebnisse präsentiert und Handlungsempfehlungen unterbreitet. Demnach sollen keine zusätzlichen Ferienwohnungen mehr gebaut werden. Stattdessen sollen Dauerwohnungen für Insulaner erhalten und ausgebaut werden. Um die Hürden für den Bau neuer Ferienunterkünfte deutlich zu erhöhen, schlagen die Gutachter Änderungen im Baugesetzbuch vor. Außerdem werden mehr Kontrollen und hohe Bußgelder für das illegale Vermieten von Wohnungen empfohlen. Entscheidend ist nun, wie die Politik auf diese Vorschläge reagieren wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:00 Uhr

Corona-Quarantäne wird von heute an verkürzt

In Schleswig-Holstein müssen nachweislich mit Corona Infizierte seit heute nur noch für fünf Tage in Isolation. Laut Gesundheitsministerium ist ein sogenanntes "Freitesten" nach Ende der Quarantäne nicht notwendig, wird aber empfohlen. Auch müssen sich andere, nicht infizierte Mitglieder desselben Haushalts nicht mehr in Isolation begeben. Allerdings: Wer in Einrichtungen beschäftigt ist, in denen besonders schutzbedürftige Menschen unterbracht sind - wie etwa in Kliniken oder Pflegeheimen - muss weiter einen negativen Test vorlegen und mindestens 48 Stunden symptomfrei sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 06:00 Uhr

Feuerwehreinsatz in Lübecker Abfallentsorgungsunternehmen

In einem Abfallentsorgungsunternehmen in Lübeck hat sich am Abend kräftiger Rauch entwickelt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte aus noch unbekannter Ursache eine Palette mit Batterien angefangen zu qualmen. Sicherheitshalber wurde eine Gefahrenmitteilung an die Bevölkerung herausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Batterien konnten durch die Einsatzkräfte aber schnell abgekühlt werden. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 06:30 Uhr

Handelsverband Nord: Mehr Menschen kaufen ohne Maske ein

Seit gut einem Monat dürfen die Schleswig-Holsteiner wieder ohne Maske in den Geschäften einkaufen. Mareike Petersen vom Handelsverband Nord hat den Eindruck, dass mittlerweile deutlich mehr Menschen den Mund-Nasen-Schutz weglassen als noch vor vier Wochen. Es hänge aber von der Art und Größe des Geschäftes ab. In einem großräumigen Möbelgeschäft werde zum Beispiel eher mal ohne Maske eingekauft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 08:00 Uhr

Fahrrinne nach Föhr und Amrum: Arbeiten noch im Mai

Die Fahrrinne von Dagebüll zu den Inseln Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland) soll noch in diesem Monat an kritischen Stellen ausgebaggert werden. Die Wyker Dampfschiffsreederei hatte zuletzt beklagt, dass bei Niedrigwasser fast täglich Verbindungen verschoben oder gestrichen werden müssten, weil die Fahrrinne versandet ist. Gerd Hartwig vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Tönning hofft nun auf einen Start der Arbeiten am 11. Mai. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 07:00 Uhr

Fußball: Lübeck schlägt Hannover

In der Fußball-Regionalliga hat der VfB Lübeck am Abend gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 mit 3:1 gewonnen. Die Lübecker sind damit seit sechs Spielen unbesiegt und wollen diese Serie auch am kommenden Wochenende beim letzten Saisonspiel in Bremen fortsetzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 06:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken im Wechsel

Die Schleswig-Holsteiner erwartet heute wieder ein freundlicher Tag. Am Vormittag ist es meist sonnig mit nur einigen Wolken. Auch am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Plön und 13 Grad in Husum (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.05.2022 06:00 Uhr

