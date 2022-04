Stand: 15.04.2022 11:10 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Lübeck: Ökumenischer Kreuzweg unter dem Motto Zusammenhalt gestartet

Der ökumenische Lübecker Kreuzweg findet heute an Karfreitag nach zwei Jahren Corona-Pause wieder in der Hansestadt statt. Dieses Jahr steht der Kreuzweg unter dem Motto Zusammenhalt. Er begann um 10 Uhr. Es wird unter anderem auf die Spaltung der Gesellschaft geschaut, die durch Corona, Hass im Netz und politische Bewegungen immer stärker geworden ist, und darauf, wie Zusammenhalt wieder besser gelingen kann. Darüber sprechen an fünf Stationen unter anderem die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs und der katholische Erzbischof Stefan Heße. Mit einem Holzkreuz ziehen sie und die Teilnehmenden von der Jakobi-Kirche in der Altstadt zum Jerusalemsberg außerhalb der Innenstadt und erinnern an das Leiden und Sterben Jesu Christi. Der Kreuzweg soll den Weg nachstellen, den Jesus der Überlieferung nach vom Ort seiner Verurteilung bis zum Ort seiner Hinrichtung gegangen sein soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2022 10:00

Landesbeauftragte sieht bei Barrierefreiheit im Digitalen und in der Medizin Nachholbedarf

Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein, Michaela Pries, sieht noch viel Verbesserungsbedarf beim Thema Barrierefreiheit im Land. Das sagt sie nach einem Jahr im Amt im Inteview mit dem NDR Schleswig-Holstein. Die 56-Jährige meint damit nicht nur bauliche Veränderungen. Es geht Michaela Pries auch um die digitale Barrierefreiheit, um Menschen mit Behinderung den Zugang zu Informationen und Onlineplattformen zu erleichtern. Auch im medizinischen Bereich sieht Preis beim Thema Barrierefreiheit großen Nachholbedarf. Ihrer Ansicht nach gibt es dort explizit im Bereich der gynäkologischen Versorgung von behinderten Frauen noch große Schwierigkeiten in Schleswig-Holstein. Diese sollen nun gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung besprochen und gelöst werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.04.2022 10:00

Kreis Steinburg: Auto landet im Wassergraben, Feuerwehr befreit Insassen

In Sommerland im Kreis Steinburg haben Feuerwehr und Polizei drei junge Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Laut Leitstelle waren sie in der Nacht mit ihrem Auto von der Fahrbahn in der Straße Lesigfeld abgekommen - und in einem Wassergraben gelandet. Die Insassen kamen nicht mehr alleine heraus - und drohten mit dem Wagen unterzugehen. Die Feuerwehrleute, die zuerst an der Unfallstelle waren, schlugen die Frontscheibe ein und befreiten die zwei Männer und eine Frau rechtzeitig. Sie kamen unterkühlt in ein Krankenhaus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2022 09:00

Regionalliga: Weiche Flensburg gewinnt gegen Atlas Delmenhorst

In der Fußball-Regionalliga-Nord gewinnt der SC Weiche Flensburg 08 die Partie gegen Atlas Delmenhorst mit 2:0. Mittelfeldspieler Kevin Schulz machte das erste Tor in der 50. Spielminute, Stürmer Christopher Kramer erzielte mit einem Elfmeter in der 75. Minute den zweiten Treffer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2022 08:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 1.154,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.154,7 (Vortag: 1.132,2). Innerhalb eines Tages wurden 7.020 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 14.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 586.149. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle neun neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.373. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2022 08:00

Brunsbüttel: Bund gibt zweieinhalb Milliarden Euro für LNG-Terminals

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll möglichst schnell ein schwimmendes Flüssiggas-Terminal entstehen. Die Bundesregierung will dafür - und für drei weitere Standorte - zweieinhalb Milliarden Euro ausgeben. Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums hervor, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bestätigte die Information am Donnerstagnachmittag NDR Schleswig-Holstein. Mit den geplanten Ausgaben von zweieinhalb Milliarden Euro will die Bundesregierung die schwimmenden Terminals zehn Jahre lang mieten und betreiben. Das Finanzministerium hat das Geld freigegeben, ohne den Haushaltsausschuss vorher einzubeziehen, weil - laut Ministerium - höchste Eile geboten gewesen sei. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2022 08:00

Gesundheitsminister Lauterbach äußert sich in Husum zu Anschlagsplänen

Ermittler sind in mehreren Bundesländern gegen Mitglieder einer Chatgruppe vorgegangen, die Sprengstoffanschläge und Entführungen geplant haben sollen. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitgeteilt. Offenbar gab es Pläne, Bundesgesundheitsminister Lauterbach zu entführen. Zum Stand der Ermittlungen könne er nichts sagen, sagte Lauterbach in einem kurzen Presse-Statement am Rande seines Schleswig-Holstein Besuchs in Husum. Er bedankte sich bei den ermittelnden Behörden und beim Bundeskriminalamt für den, so wörtlich, guten Schutz. Der ganze Vorgang zeige, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert hätten, sondern dass es mittlerweile um mehr als Corona gehe. Seine eigene Arbeit würden die Drohungen nicht beeinflussen, sagte Lauterbach. Er werde so weitermachen wie bisher. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2022 08:00

Wetter

Heute Nachmittag überwiegend stark bewölkt, abgesehen von einzelnen Schauern, mit Schwerpunkt zur Ostsee hin, meist trocken. Zögerlich auch Auflockerungen und vor allem in Nordfriesland und an der Westküste noch freundliche Phasen möglich. Höchstwerte 8 Grad auf Fehmarn bis 12 Grad in Elmshorn. Schwacher, an der See teils mäßiger Nordwest- bis Nordost-, am Abend Ostwind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.04.2022 08:00

