Stand: 11.04.2022 06:24 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Corona in SH: Inzidenz bei 1.110,3

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Am Sonntag betrug die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 1.110,3 (Vortag: 1.140,2). Nach den Daten der Landesmeldestelle (Stand 10.4.) hatte der Wert vor einer Woche bei 1.339,2 gelegen. Die Zahl neuer Ansteckungen ging am Sonntag im Norden ebenfalls weiter zurück: von 1.764 am Samstag auf 660 am Sonntag. Eine Woche zuvor waren es 942 gewesen. Erfahrungsgemäß sind die Corona-Meldungen am Wochenende nicht vollständig - sie werden in der Regel in den kommenden Tagen nachgemeldet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 06:00

Preise für Backwaren steigen voraussichtlich

Brot und andere Backwaren werden wohl demnächst teurer. Davon geht die Bäcker- und Konditorenvereinigung Nord aus. Mehl aus Deutschland sei ausreichend vorhanden, sagt BKV-Nord-Geschäftsführer Jan Loleit. Aber die Preise orientieren sich nach seinen Worten am Weltmarkt, dort steigen diese. Deshalb müssen Bäcker auch viel mehr Geld für Zutaten wie Butter, Öl, Eier und Sonnenblumenkerne ausgeben, so Loleit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 06:00

Zweite Bundesliga: Holstein Kiel siegt gegen HSV

In der Zweiten Liga haben sich die Kieler am Sonntag mit 1:0 gegen den Hamburger SV durchgesetzt - und den fast sicheren Klassenverbleib gefeiert. Die Hamburger können dagegen die Bundesliga-Rückkehr fast schon abschreiben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 06:00

Mehrere Unfälle nach Hagelschauer

Plötzlich auftretende Hagelschauer haben am Sonntag für mehrere Unfälle auf den Autobahnen im Land gesorgt. Gegen 10.30 Uhr kamen laut Polizei am Kreuz Bargteheide bei Glätte gleich mehrere Autos ins Schleudern. Bei insgesamt drei Unfällen mit vier beteiligten Pkw auf der A1 und einem Unfall mit zwei Autos auf der A21 wurden laut Autobahnpolizei zwei Menschen leicht verletzt - darunter ein Kind. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die A1 war für etwa eine halbe Stunde Richtung Hamburg voll gesperrt. Und auf der A7 zwischen Neumünster-Süd und Großenaspe geriet am Sonntag Richtung Hamburg ein Auto ins Schleudern. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Zwei Fahrstreifen wurden laut Polizei gesperrt. Der Verkehr floss über einen Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen, staute sich jedoch auf wenigen Kilometern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.04.2022 06:00

Wetter: überwiegend trocken

Heute ist es zeitweise wolkig, nur vereinzelt gibt es kurze Schauer. Es bleibt überwiegend aber trocken. Zur Ostsee hin wird es freundlicher mit mehr Sonnenschein. Am Abend gehen die Wolken zurück. Die Höchstwerte erreichen 8 Grad in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) bis 11 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck).

Archiv 4 Min Nachrichten 06:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2022 | 06:00 Uhr