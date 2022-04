Stand: 08.04.2022 07:14 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Vollsperrung der A7 in Richtung Norden nach Lkw-Unfall

Die A7 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe voraussichtlich noch bis zum Vormittag gesperrt. Laut Polizei war zwischen den Anschlussstellen in der vergangenen Nacht ein Lastwagen verunglückt. Die beiden Insassen wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Der Lkw hat schwere und lange Betonteile geladen - dadurch ist die Bergung laut Polizei kompliziert. Die A7 bleibt dort wohl noch bis etwa 11 Uhr gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 07:00

Baubeginn am Bahnhof Bad Oldesloe

Für knapp 5,5 Millionen Euro wird von heute an der Bahnhof in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) saniert. Es geht um mehr Barrierefreiheit, heißt es von der Deutschen Bahn, die damit eine bundesweite Initiative weiterführt. In Bad Oldesloe sollen alle Bahnsteige um fast 40 Zentimeter erhöht werden, damit Fahrgäste in Zukunft ohne Stufen in die Züge einzusteigen können. Außerdem werden neue Markierungen für sehbehinderte Menschen gesetzt. Gebaut wird möglich nachts, damit die Beeinträchtigungen für Bahnreisende möglichst klein bleiben. Im Herbst dieses Jahres soll alles fertig sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 10:00

Prozessauftakt um tödlichen Jetski-Unfall

Am Amtsgericht Itzehoe beginnt der Prozess um einen tödlichen Jetski-Unfall auf der Elbe. Einem Mann aus Ellerau (Kreis Segeberg) wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er war im Sommer 2020 zusammen mit einer Frau nachts mit einem Jetski auf der Elbe bei Kollmar (Kreis Steinburg) verunglückt. Die Frau starb nach dem Unfall im Krankenhaus. Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft waren Alkohol und Drogen im Spiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:00

Mehr Schiffsverkehr im Nord-Ostsee-Kanal

Durch den Nord-Ostsee-Kanal sind in den ersten Monaten dieses Jahres wieder mehr Schiffe gefahren, als noch zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Laut dem zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) waren es zwischen drei und fünf Prozent mehr Schiffe. Das liegt aber nicht nur an den Folgen der Corona-Pandemie, sondern auch an den steigenden Energiepreisen. Steigt der Treibstoffpreis auf mehr als 500 Dollar je Tonne, wird der Nord-Ostsee-Kanal für viele Reedereien schnell zur günstigen Alternative, sagt das WSA. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 07:00

Ablehnung der Corona-Impfpflicht sorgt in SH für Enttäuschung

Eine mögliche Impfpflicht ist am Donnerstag im Bundestag abgelehnt worden. Das sorgt für Bedauern in Schleswig-Holstein. Der Vorsitzende des Landessozialverbands, Alfred Bornhalm, fürchtet, dass es nun keine ausreichende Vorsorge und Prävention zum Herbst und Winter geben werde. Bei der Krankenhausgesellschaft heißt es, eine Impfpflicht ab 60 Jahren wäre besser gewesen, als keine. Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Nord, Michael Thomas Fröhlich, sprach von einem schlechten Tag für Wirtschaft und Gesellschaft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 06:00

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht auf 1.168,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei einem Wert von 1.168,7 (Vortag: 1.178,1). Innerhalb eines Tages wurden 7.182 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 7.4.). Die höchsten regionalen Inzidenzen gibt es in den Kreisen Dithmarschen mit 1.428,9 (Vortag: 1.455,1), Ostholstein mit 1.413,5 (Vortag: 1.391,7) und Lübeck mit 1.311,6. Die niedrigsten Inzidenzen melden die Kreise Pinneberg mit 962,5 (Vortag: 764), die Stadt Flensburg mit 1.015,2 und der Kreis Stormarn mit 1.026,6 (Vortag: 1.016,4). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 06:00 Uhr

Champions League: SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Viertelfinale der Handball-Champions-League erreicht. Nach dem 25:21-Erfolg im Hinspiel reichte den Norddeutschen am Donnerstagabend beim ungarischen Meister Pick Szeged eine 35:36 (17:16)-Niederlage. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 08:00 Uhr

Wetter in SH: Wechsel von Sonne und Wolken

Heute gibt es in Schleswig-Holstein einen Wechsel aus Sonne und Wolken, dabei auch einzelne Schauer. Regional kann es auch längere Zeit trocken bleiben. Die Höchstwerte liegen bei 7 in List auf Sylt bis 10 Grad in Bad Oldesloe. Dazu starke bis stürmische Böen, vereinzelt auch Sturmböen. Der Wind lässt zum Abend nach. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.04.2022 06:00

