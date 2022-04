Stand: 02.04.2022 10:00 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Benefizkonzert in Lübeck war großer Erfolg

Das Benefizkonzert für die Ukraine am Freitagabend in Lübeck war ein großer Erfolg. Veranstaltet wurde es vom Schleswig-Holstein Musikfestival, der Kulturwerft und JazzBaltica. Alle Einnahmen, die zusammengekommen sind, werden an den Landesverband Schleswig-Holstein des Deutschen Roten Kreuzes gespendet. Wie viel das ist, konnten die Veranstalter nach dem Konzert noch nicht sagen. Die ukrainische Pianistin Olena Kushpler hat das Konzert vor 800 Zuschauern mit einem Stück aus ihrer Heimat eröffnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2022 08:00

Bombensprengung auf Gelände der TKMS-Werft war schwierig

Auf dem Werft-Gelände von ThyssenKrupp Marine Systems wurde am frühen Freitagnachmittag eine 500-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Die Bombe war am Freitagmorgen unter dem Boden einer Halle entdeckt worden. Das hat laut Leiter des schleswig-holsteinischen Kampfmittelräumdienstes, Oliver Kienast, zu Problemen geführt: "Dem Baggerfahrer ist diese Bombe wirklich aus der Baggerschaufel rausgefallen, dass die Bombe sich direkt zwischen Bagger und Baggerschaufel befunden hat." Es hätte keine Möglichkeit gegeben den Bagger zu entfernen oder andere Minderungsmaßnahmen durchzuführen. Die Maschinenhalle wurde schwer beschädigt, veletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2022 08:00

Erster großer Jahrmarkt ohne Corona-Auflagen in SH

In Flensburg hat der erste Jahrmarkt der Saison in Schleswig-Holstein begonnen. Auf der Frühjahrsmesse gelten bis auf ein allgemeines Hygienekonzept für die Besucher keine coronabedingten Einschränkungen mehr. Der Vorsitzende des schleswig-holsteinischen Schaustellerverbandes hofft nun, dass zwei Jahre Durststrecke für die Schausteller beendet sind. Nach anderthalb Wochen in Flensburg ziehen viele Schausteller über Ostern weiter zu den Märkten in Bad Oldesloe und Kiel, danach folgen elf weitere Märkte in ganz Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2022 09:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 1.446,0

Mit einem Wert von 1.446,0 (Vortag: 1.468,3) ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag in Schleswig-Holstein gesunken. Innerhalb eines Tages wurden 6.530 Neuinfektionen gemeldet (Stand: 1.4.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 518.883. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 356.200 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.307. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2022 08:00

Wetter in SH: erst Wolken, später oft Sonnenschein

Nach einem oft wolkigen Start in den Sonnabend zeigt sich von Norden her die Sonne. Dabei bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 8 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlicher Richtung und ist frisch. In der Nacht gering bewölkt bis klar, später von Norden her wolkiger und an der Nordsee Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen bei 2 bis -5 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.04.2022 08:00

