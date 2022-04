Stand: 01.04.2022 07:42 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Lübeck senkt die Preise für Busfahrten

Ab 1. August wird das Busfahren in Lübeck günstiger. Das hat die Lübecker Bürgerschaft am Abend beschlossen. Die Hansestadt schafft die teuerste Preisstufe bei den Bussen des Stadtverkehrs ab und verfügt dann nur noch über zwei statt drei Stufen. Der Preis für ein Monatsticket sinkt dadurch beispielsweise von 80,50 Euro auf 63 Euro. Ob die Preissenkungen auch für die Umlandgemeinden wie Bad Schwartau oder Sereetz gelten, steht bislang noch nicht fest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 12:00 Uhr

Großes Interesse an Ausbildung zum Reserveoffizier

Der Ausbruch des Kriegs in der Ukraine hat laut dem zuständigen Bundesamt dazu geführt, dass sich mehr Menschen als sonst zum Reservisten ausbilden lassen wollen. "Die Bereitschaft unter den knapp eine Million wehrrechtlich verfügbaren Reservistinnen und Reservisten in Deutschland zum freiwilligen Dienst ist hoch", erklärte eine Sprecherin der Bundeswehr in Köln. Ein Teil dieser Ausbildung findet an der Marineschule Mürwik in Flensburg statt. Es gibt aber Menschen, die der Krieg in der Ukraine abschreckt. Laut dem zuständigen Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben haben bis jetzt 179 Menschen einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt - 131 davon alleine in diesem Monat. Zum Vergleich: 2021 gab es über das ganze Jahr hinweg 201 Anträge. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 12:00 Uhr

Deichschauen starten in Schleswig-Holstein

Die erste Deichschau des Jahres startet am Vormittag auf Föhr. Nach Auffassung des Landesbetriebs für Küstenschutz konnten die Stürme den Landesschutzdeichen bisher so gut wie nichts anhaben. Es gebe nur kleinere Schäden - wie etwa an der Baustelle der Deichverstärkung im nordfriesischen Hauke-Haien-Koog. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 06:00 Uhr

Busse im Kreis Plön nur eingeschränkt unterwegs

Bei den Verkehrsbetrieben Kreis Plön gibt es heute einen Warnstreik. Mehrere Buslinien werden seit Betriebsbeginn bis etwa 10 Uhr bestreikt. Davon betroffen sind laut Verkehrsbetriebe Kreis Plön auch viele Schülerinnen und Schüler. Hintergrund ist der Tarifkonflikt zwischen ver.di und dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahner. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 06:00 Uhr

Warnstreiks im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in Rendsburg und Büdelsdorf zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Neben öffentlichen Kindergärten sind nach Angaben der Gewerkschaft unter anderem auch die Schulbetreuung und die Jugendämter betroffen. Für den Vormittag ist eine Kundgebung auf dem Rendsburger Schiffbrückenplatz geplant. Ver.di fordert für die Beschäftigten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen - zum Beispiel mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung von Erziehungsarbeit. Montag soll es Streiks in Flensburg geben, am Dienstag dann in Eckernförde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz schwankt auf hohem Niveau

Die Zahl der registrierten neuen Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt aktuell bei 1.468,3. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor (Stand Donnerstagabend). Am Vortag lag sie bei 1.511,5. Es gab 7.141 registrierte Neuinfektionen. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 7,52. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 08:00 Uhr

Landtagswahl in SH: Parteien werben um Stimmen

Gut fünf Wochen vor der Landtagswahl nimmt der Kampf um die Wählerstimmen an Fahrt auf. Die Parteien betonen nach der aktuellen Infratest-Umfrage im Auftrag des NDR unisono, dass sie um mehr Zustimmung werben wollen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will mit Grünen und FDP weiter regieren. Doch nach den Ergebnissen der Umfrage wäre auch Schwarz-Grün möglich. Grüne und FDP haben im Vergleich zur letzten Umfrage leicht verloren. Die SPD strebt unterdessen ein SPD-geführtes Bündnis mit Grünen und FDP oder SSW an - dafür sieht die Infratest Umfrage allerdings momentan knapp keine Mehrheit. Der SSW ist mit weiterhin 4 Prozent zufrieden. Die AfD möchte auf ihre 6 Prozent gern noch 1 bis 2 Prozentpunkte drauflegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 06:00 Uhr

SSW startet in Wahlkampf zur Landtagswahl

Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) hat die entscheidende Phase zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai im Rahmen einer Pressekonferenz eingeläutet. Gemeinsam mit weiteren Kandidatinnen und Kandidaten stellte der Vorsitzende und Spitzenkandidat Lars Harms in Schleswig die Themen für den Wahlendspurt vor: Mindestlohn, Steuern, Energie. Insgesamt sieht Harms sich und seine Partei für die Landtagswahl gut aufgestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 06:00 Uhr

KVSH rät Arztpraxen weiter zu Maskenpflicht

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) rät den Arztpraxen dazu, die Maskenpflicht auch nach dem 2. April beizubehalten. Grund sind die weiterhin relativ hohen Corona-Infektionszahlen. Patienten und Personal müssten vor allem in Wartezimmern und Untersuchungsräumen weiter geschützt werden, sagte die Vorstandsvorsitzende der KVSH, Monika Schliffke. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.04.2022 6:30 Uhr

Wetter: Viele Wolken und kalter Wind

Der Himmel ist am Vormittag meist dicht bewölkt und auch am Nachmittag lösen sich die Wolken nicht auf. Der Wind weht kräftig aus Nordost. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Bornhöved (Kreis Segeberg) und drei Grad in Glückstadt (Kreis Steinburg). Gefühlt ist es aber kälter.

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2022 | 08:00 Uhr