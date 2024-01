Stand: 11.01.2024 09:23 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Treckerkolonne auf dem Weg nach Hamburg

Aus Heist und Wedel im Kreis Pinneberg sowie aus Ahrensburg im Kreis Stormarn machen sich heute Morgen wieder zwei Trecker-Demos auf den Weg nach Hamburg. Dort werden mehr als 4000 Fahrzeuge erwartet. Im Kreis Segeberg fanden am Mittwochabend die ersten Mahnfeuer statt. An festen Plätzen sollen bis kommenden Montag Strohballen angezündet werden und Interessierten wird die Möglichkeit gegeben sich mit den Bauern auszutauschen. Unter anderem gibt es diese Möglichkeit in Mözen und Itzstedt. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

22-jähriger vor Itzehoer Landgericht

Versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, räuberische Erpressung - ein 22-Jähriger aus Elmshorn muss sich deshalb seit Donnerstag vor dem Itzehoer Landgericht verantworten. Ende Juli soll er in Elmshorn (Kreis Pinneberg) an der Krückau einen 35 Jahre alten Angler angegriffen haben. Der Angeklagte soll mehrfach mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen und Geld gefordert haben. Mit einer Not-OP konnten die Ärzte das Leben des 35-jährigen Opfers retten. Jugendliche hatten den Vorfall bemerkt und den mutmaßlichen Täter überwältigt. Seitdem sitzt der Angeklagte in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

Norderstedt: erster Arbeitstag für neue Oberbürgermeisterin

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hatte die neue Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder (SPD) am Mittwoch ihren ersten Arbeitstag im neuen Amt. Schmieder hatte sich in einer Stichwahl im November gegen Robert Hille von der CDU durchgesetzt. Vor ihr liegt nun die Aufgabe einen Haushalt für 2024 für die Stadt aufzustellen: "Aber mit einem gesunden Augenmaß und nicht mit dem Hammer", sagt Schmieder. Norderstedt als größte Stadt im Kreis Segeberg, hat auch den größten Schuldenberg, aktuell mehr als 100 Millionen Euro, so das Statistikamt Nord. | NDR Schleswig-Holstein 11.01.2024 08:30 Uhr

