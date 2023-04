Stand: 20.04.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pläne zu LNG-Pipeline im Kreis Pinneberg liegen aus - Kritiker bemängeln zu wenig Zeit

Kritiker der geplanten LNG-Pipeline von Brunsbüttel nach Hetlingen (Kreis Pinneberg) bemängeln, dass sie nur wenige Tage Zeit haben, dagegen juristisch vorzugehen. Seit Donnerstag können in Elmshorn und in zehn weiteren Gemeinden im Kreis Pinneberg die Pläne eingesehen werden. Die 54 Kilometer lange Leitung für Flüssiggas war von der Landesregierung am 22. März im Eilverfahren genehmigt worden. Die Dokumente zu der Pipeline umfassen 68 Aktenordner. Diese wurden nun unter anderem ins Amt Geest und Marsch Südholstein geschickt, sodass sich die Menschen der Gemeinden Moorrege, Haseldorf und Hetlingen über den geplanten Bau informieren können. Innerhalb von vier Wochen kann Klage eingereicht werden. Also bis Sonnabend. Laut Hetlingens Bürgermeister Michael Rahn (FW) ist das ein undemokratischer Prozess. Die Bauarbeiten für die Pipeline laufen bereits. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Baby geschüttelt? Prozess gegen 28-Jährigen

Weil er das vier Monate alte Baby seiner Lebensgefährtin geschüttelt haben soll, muss sich seit Donnerstag ein 28-Jähriger vor dem Amtsgericht in Elmshorn (Kreis Pinneberg) verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. Das Kind soll von der Schüttelattacke bleibende neurologische Schäden davon getragen haben, heißt es in der Anklage. Der Vorfall ereignete sich im April 2021. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Tour of The Alps: Radsport-Profi aus Wedel feiert Saisonsieg

Der Radsport-Profi Lennard Kämna aus Wedel (Kreis Pinneberg) hat am Mittwoch seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Bei der Tour of The Alps konnte er die 162 Kilometer lange dritte Etappe gewinnen, mit 4 Sekunden Vorsprung zum Zweitplazierten. Kämna will im Mai beim Giro d’Italia zum ersten Mal die Gesamtwertung in Angriff nehmen. Der 26-Jährige galt bisher nur als Spezialist für einzelne Etappensiege. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.04.2023 | 08:30 Uhr