Opferschutzverein aus Elmshorn: Vermehrt Konflikte in Schulklassen

Der Opferschutzverein "Wendepunkt" aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) stellt am Dienstag seinen Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr vor. Der Verein hat demnach ungewöhnlich viele Anfragen wegen Konflikten in Schulklassen bekommen. Die Verfasserinnen und Verfasser des Berichts vermuten, dass dies eine Folge der Pandemie sei, denn viele Kinder müssten das soziale Miteinander erst wieder lernen. Ein weiterer Schwerpunkt bei den Anfragen war der Krieg in der Ukraine. Weil die Angebote des Vereins so gefragt waren, hat der Kreis Pinneberg mehr Geld zur Verfügung gestellt. Allerdings konnten trotzdem nicht genug Fachkräfte angestellt werden, vor allem im Bereich 'Erziehungshilfen' gibt es laut Bericht Bedarf. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

Lkw in Graben gerutscht - B206 voll gesperrt

Die B206 ist zwischen Högersdorf (Kreis Segeberg) und der A21-Anschlussstelle in Bad Segeberg-Nord voll gesperrt. Ein Lkw ist dort am frühen Morgen in den Straßengraben gerutscht, für die Bergung wird laut Rettungsleitstelle ein Kran benötigt. Bis mindestens heute Mittag ist dafür die gesamte Straße in beide Fahrtrichtungen blockiert. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar. Verletzt wurde niemand, der Fahrer rief selbst die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

Fuchswelpe von Polizeistreife gerettet

Eine Polizeistreife hat am Sonntag an einer Treppe zu einem Regenrückhaltebecken einen Fuchswelpen in Ahrensburg (Kreis Stormarn) entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Beamtinnen fingen das Tier demnach ein und brachten es in die Wildtierauffangstation nach Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg). "Das ist ein kleines Fellknäuel, hat die Augen schon auf und ist ziemlich robust, hat schon ordentlich gefaucht und geknurrt, aber das ist ein gutes Zeichen", sagte die Leiterin der Wildtierstation, Katharina Erdmann. Getauft wurde das Fellknäuel auf den Namen "Fiete" - und zwar schon von der Polizei, erzählte Erdmann. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

A1: Anschlussstelle Reinfeld nachts gesperrt

Wer auf der A1 von Lübeck in Richtung Hamburg unterwegs ist und regelmäßig in Reinfeld (Kreis Stormarn) von der Autobahn abfährt, muss am Mittwoch- und Donnerstagabend umplanen. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird die Anschlussstelle in diesen Nächten jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Tag gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 20:00 Uhr

