Stand: 27.03.2023 10:46 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Bundesweiter Warnstreik hat auch Auswirkungen in Südholstein

Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben für heute zu massiven Streiks im Verkehr aufgerufen, davon ist auch Südholstein betroffen. Bereits am Sonntagabend gab es die ersten Zugausfälle. Seit Montagmorgen bewegt sich kaum noch etwas auf den Schienen. Wichtige Zugverbindungen wie der R8 zwischen Hamburg und Lübeck oder der RE80 zwischen Hamburg und Kiel fallen aus. Auch alle Linien der AKN inklusive Schienenersatzverkehr stehen ganztägig still. Und obwohl die Nordbahn selbst eigentlich fahren könnte, liegt auch hier der Verkehr zum Beispiel wegen bestreikter Stellwerke bisher lahm. Allerdings fahren zum Beispiel die U-Bahnen und Busse des HVV oder der VHH, diese verkehren sowohl in Hamburg als auch in Südholstein wie gewohnt. Für die S-Bahnen wurde ein Notbetrieb eingerichtet, so die Bahn bei Twitter, im Luftverkehr hingegen wurden alle 147 für heute geplanten Abflüge am Hamburger Flughafen gestrichen. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

A7: Elbtunnel wieder frei

Durch den bundesweiten Warnstreik wird auch bei der Autobahn GmbH gestreikt, deshalb stand lange eine Sperrung des Elbtunnels im Raum. Dazu kommt es aber nicht: Nach einer Entscheidung des Hamburger Landesarbeitsgerichts von Sonntag muss ver.di einen Notbetrieb in der Tunnelbetriebszentrale gewährleisten. Das heißt, dass der Verkehr auf der A7 nun endgültig wieder rollen kann, denn seit Montagmorgen um 5 Uhr ist auch die Vollsperrung zwischen der Anschlussstelle Volkspark und der Anschlussstelle Heimfeld wieder aufgehoben. Hier war seit Freitagabend am Lärmschutztunnel Altona gebaut worden. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

Sand für den Strand in Wedel

Der Elbstrand in Wedel schrumpft. Vor allem bei Hochwasser wird dort viel Sand in die Elbe gezogen. Die Hamburg-Port-Authority hat jetzt 15.000 Kubikmeter Sand gespendet, dies entspricht mehr als 1.000 Lkw-Ladungen. Doch dies allein dürfte das Problem nicht lösen. Denn das Aufspülen und das anschließende sogenannte Profilieren kostet etwa 440.000 Euro. Darum ruft die Stadt jetzt Unternehmen und Freunde des Strandbads zu Spenden auf. | NDR Schleswig-Holstein 27.03.2023 08:30 Uhr

