Elbtunnel am Wochenende komplett gesperrt

Autofahrer, die am Wochenende über die A7 in den Norden oder Süden fahren möchten, müssen auf eine andere Strecke ausweichen. Ab heute Abend um 19 Uhr wird der Elbtunnel bis Montag, 4 Uhr, komplett gesperrt. Grund dafür ist der Abriss von zwei Brücken für den Lärmschutzdeckel. Zwischen Heimfeld und Volkspark steht der Verkehr daher bis Montag still. Die Umleitung führt über die A1, A21 und die B205 - zwischen Horster Dreieck und Neumünster Süd. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

Gewaltandrohung in Ahrensburger Schule: Polizei hat konkreten Tatverdacht

Nachdem es wiederholt zu Schmierereien mit Gewaltandrohungen in einer Schule in Ahrensburg (Kreis Stormarn) gekommen war, hat sich nun der Bildungsausschuss des Landtags mit dem Thema beschäftigt. Staatssekretärin Dorit Stenke sagte, die Polizei habe in dieser Angelegenheit unverzüglich Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile gebe es auch einen konkreten Tatverdacht, so Stenke weiter. Wegen der Gewaltandrohung hatte die Polizei die Schule in Ahrensburg abgesperrt und durchsucht, der Präsenzunterricht musste ausfallen. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

Öffentlicher Dienst streikt auch im Kreis Storman

In Schleswig-Holstein wird heute in weiten Teilen des öffentlichen Dienstes gestreikt. Im Kreis Stormarn beteiligen sich zum Beispiel Angestellte in der Kreisverwaltung. Auch sollten Angestellte in zahlreichen städtischen und kommunalen Verwaltungen streiken. In den Kreisen Pinneberg und Segeberg soll es laut ver.di keine Arbeitsniederlegungen geben. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

