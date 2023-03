Stand: 01.03.2023 09:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Baustelle und Streik behindern Verkehr im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg erschweren eine Baustelle und Streikende aktuell den Weg für Verkehrsteilnehmer. In Pinneberg wird seit Mittwoch an der Kreuzung Thesdorfer Weg, Datumer Chaussee und Manfred-von-Richthofen-Straße in der Nähe der Theodor-Heuss-Schule rund vier Wochen lang gebaut. Die Thesdorfer Straße gilt mit 20.000 Autos pro Tag als eine der meistbefahrenen Straßen der Stadt. Die Strecke führt zur A23 Auffahrt Pinneberg-Süd. In Elmshorn kann es in Zusammenhang mit einem Streik zu Verkehrsbehinderungen kommen. Rund 400 Teilnehmer von Stadtwerken, Regio Kliniken und der Rettungsdienst Kooperation in SH werden laut eines ver.di-Sprechers erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 28.02.2023 08:30 Uhr

