Stand: 31.08.2022 10:21 Uhr

Busfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Gestern Nachmittag hat es auf der B206 bei Hasenmoor im Kreis Segeberg einen tödlichen Unfall gegeben: Da ist ein Linienbus mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Wie die Rettungsleitstelle sagt, ist der 63-jährige Busfahrer noch vor Ort gestorben. Der Bus war ohne Fahrgäste unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

KZ-Überlebende sagt im Stutthof-Prozess aus

Wie war der Alltag im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig? Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin des Lagerkommandanten versucht das Landgericht Itzehoe zu klären, wie viel die Angeklagte davon wusste. Am Dienstag hat eine Überlebende als Zeugin im Prozess dazu ausgesagt. "Stutthof war die Hölle", sagte Risa Silbert vor Gericht. Die 93-Jährige war per Video aus Australien zugeschaltet, wo sie heute lebt. Sie sagte, dass es im Lager Kannibalismus gegeben habe - jeden Tag. Die Leute seien hungrig gewesen. Silbert sagte: Die Angeklagte Irmgard F. müsse als Sekretärin des Lagerkommandanten ganz sicher etwas gewusst haben. Die Anwälte der Nebenklage verlasen daraufhin eine Erklärung, in der sie an die Angeklagte appellierten: Sie solle ihr Schweigen brechen und sich an der Aufklärung beteiligen. Irmgard F. aber schweigt weiter und zeigte auch am Dienstag im Prozess keine Regung. Die Staatsanwaltschaft wirft der 97-Jährigen Beihilfe zum Mord an mehr als 11.000 Gefangenen vor. Die Angeklagte lebt in einem Seniorenheim in Quickborn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2022 08:30 Uhr

Hebammenverband kritisiert Schließung von Geburtsstation

Die Nachricht hat gestern viele junge Familien in Südholstein bewegt: Die Geburtsstation in der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg wird schließen. Der Hebammenverband des Landes Schleswig-Holstein hat dieses Vorgehen scharf kritisiert. In erster Linie sei es ein Schock für die schwangeren Frauen und deren Familien, weil sie weitere Wege auf sich nehmen müssten, um den nächsten Kreißsaal zu erreichen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Geburtshilfe in Schleswig-Holstein auf die Straße verlegt wird, so die Vorsitzende Anke Bertram. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2022 08:30 Uhr

