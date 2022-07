Stand: 01.07.2022 11:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Flughafen zu Ferienbeginn: Belastungsprobe für alle

Mit dem letzten Schultag geht es für viele Südholsteiner direkt in den Urlaub. Das bedeutet für den Flughafen Hamburg und alle Reisende eine Belastungsprobe, denn rund 45.000 Passagiere werden heute erwartet. Zuletzt fehlte Personal bei der Sicherheitskontrolle und der Gepäckabfertigung. Heute Morgen konnten NDR Reporter allerdings noch vermelden, dass zumindest die Abfertigung reibungslos verläuft, obwohl es lange Schlangen an beiden Terminals gab. Der Streik der Servicetechniker hatte bis dahin keine Auswirkungen auf dem Flugbetrieb. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Start für die Berufsfeuerwehr in Norderstedt

Heute ist offizieller Start für die Berufsfeuerwehr in Norderstedt (Kreis Segeberg). Laut einer Verordnung des Landes musste die Stadt ihre bisher freiwillig organisierte Wehr umstrukturieren, da die Einwohnerzahl auf über 80.000 gestiegen war. Bereits seit zwei Jahren habe man sich auf die Situation vorbereitet und eine dauerhafte Besatzung eingerichtet, erklärte Stadtwehrführer Fabian Wachtel. In den nächsten drei bis vier Jahren soll weiteres Personal eingestellt werden. Aktuell sei jeden Tag mindestens ein hauptamtlicher Feuerwehrmann oder eine -frau in der Wache, die von den vier Freiwilligen Feuerwehren unterstützen werden. Bei einem Notfall ändere sich für die Anwohner, die auf den Rettungsdienst oder die Feuerwehr angewiesen sind, nichts, so Wehrführer Wachtel. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

Bürgerolle für Ehrenamt im Kreis Segeberg vergeben

Am Donnerstagabend hat der Kreispräsident Segebergs, Claus Peter Dieck, drei Ehrenamtler für ihr Wirken ausgezeichnet: Klaus-Dieter Michna aus Bad Segeberg, Annemarie Winter aus Henstedt-Ulzburg und Jutta Bartsch aus Wahlstedt erhielten die sogenannte Bürgerrolle. Sie wird vom Kreis verliehen für ehrenamtliches Engagement - in diesen Fällen für kranke Menschen und Geflüchtete. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

NDR Schleswig-Holstein Festival in Schenefeld Vorbereitungen gestartet

Heute starten die Vorbereitung für das NDR Schleswig-Holstein Festival in Schenefeld (Kreis Pinneberg). Ab zehn Uhr wird dafür laut Polizei die Altonaer Chaussee ab dem Stadtzentrum Schenefeld gesperrt. Die Kreuzung Osterbrooksweg ist ebenfalls von der Sperrung betroffen. Am Sonnabend wird auf der Bühne die Band Clock Clock mit ihrem Hit "Sorry" erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 30.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 888,7. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 787,1 gemeldet, für Stormarn 7690,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.048,2. | NDR Schleswig-Holstein 01.07.2022 08:30 Uhr

