Bad Oldesloe: Fahrstühle in Hölck-Hochhäusern werden repariert

Die Fahrstühle in den Bad Oldesloer Hölck-Hochhäusern (Kreis Stormarn) werden saniert. In den vergangenen Jahren waren regelmäßig Mieter und Mieterinnen stecken geblieben. Dafür muss allerdings zehn Wochen ganz auf sie verzichtet werden. Der Eigentümer aus Düsseldorf, die LEG Immobilien, hat an zwei Tagen pro Woche einen Trageservice für Einkäufe eingerichtet. Laut Quartiersmanagerin Maria Hermann ist die Situation für ältere Mieter, Bewohner im Rollstuhl und Familien sehr schwierig. Bis Mitte August stehen die Fahrstühle durchgängig still, dann könnten sie erstmals seit Jahren wieder voll funktionsfähig sein. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 08:30 Uhr

Überfälle auf Tankstellen im Kreis Pinneberg: Prozess startet

Am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) startet heute ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Tankstellenräuber. Er soll zusammen mit drei weiteren Personen im vergangenen Oktober mehrere Tankstellen überfallen haben - in Barmstedt und in Pinneberg. Mit einer Schreckschusspistole wurden dabei Angestellte bedroht und Bargeld, Zigaretten und Alkohol erbeutet. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Den drei anderen Beteiligten soll gesondert der Prozess gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 12:00 Uhr

Bauarbeiten auf der Linie U1

Pendler und Pendlerinnen, die mit der U1 von Norderstedt Mitte nach Hamburg und zurück fahren, müssen seit Montag mehr Zeit einplanen: Die U1 ist wegen Bauarbeiten bis September teilweise gesperrt. Bis zum 3. Juli fahren zwischen Ohlsdorf und Lattenkamp keine Züge. Vom 4. Juli bis zum 7. September wird der Abschnitt zwischen den Haltestellen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2022 08:30 Uhr

