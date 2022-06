Stand: 09.06.2022 11:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verwaltung Henstedt-Ulzburg bleibt bis Dienstag geschlossen

Wer in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) einen Personalausweis beantragen oder zum Beispiel ein Fahrzeug zulassen will, der steht die nächsten Tage vor verschlossenen Türen. Grund dafür ist ein großer EDV-Wechsel. Von Freitag bis kommenden Dienstag bleiben deshalb die gesamte Gemeindeverwaltung und die Verwaltung der kommunalen Kita für den Publikumsverkehr geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

Kampf gegen lange Wartelisten für Schwimmkurse

Laut der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stehen allein in Schenefeld (Kreis Pinneberg) zurzeit etwa 300 Kinder auf der Warteliste für einen Schwimmkurs. Die Ortsgruppe hat sich deshalb etwas Besonderes einfallen lassen: Sie hat ein mobiles Schwimmbecken gemietet. Aufgebaut ist das acht Meter breite und zwölfeinhalb Meter lange Becken auf einem Sportplatz und wird heute offiziell eröffnet. Die DLRG hofft, dass so rund einhundert Kinder im Juni ihr Seepferdchen machen können. Die Kurse in dem Becken sind Anfang des Monats losgegangen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

Viele Schüler auf verkehrsuntüchtigen Fahrrädern unterwegs

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder auf ihrem Schulweg mit nicht verkehrstüchtigen Fahrrädern unterwegs sind. Verschlissene Bremsen, defekte Lichter und verrostete Ketten sind keine Seltenheit. Die Polizeidirektion Bad Segeberg hat deshalb jetzt einen Aufruf an die Eltern von Grundschülern gestartet. Aktueller Anlass ist ein Vorfall an einer Grundschule in Pinneberg, bei dem ein Polizist eine gelöste Radmutter eines Fahrrads fand. Auch an einem Tretroller, den die Polizei in der Schule kontrollierte, waren die Schrauben nicht richtig festgezogen. Da das zu mitunter schweren Unfallfolgen führen kann, mahnt die Polizeidirektion Bad Segeberg Eltern deshalb jetzt, den Zustand der Räder ihrer Kinder genau zu prüfen. Sie empfiehlt außerdem, dass Kinder erst nach der Radfahrprüfung in der 4. Klasse zur Schule radeln sollten. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

