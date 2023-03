Stand: 24.03.2023 10:52 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Warnstreik im öffentlichen Dienst

In Lübeck, Ostholstein und dem Kreis Herzogtum Lauenburg wird heute wieder im öffentlichen Dienst gestreikt. Dazu hatte die Gewerkschaft Ver.di aufgerufen. Betroffen sind in Lübeck die Stadtverwaltung, die Entsorgungsbetriebe, die Stadtwerke, die städtischen Senioreneinrichtungen und das Theater. Die Streikaktion hat morgens am Gewerkschaftshaus gegenüber vom Holstentor begonnen. Um 9.30 Uhr startete ein Demonstrationszug durch die Innenstadt - Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

Erneut Fahrkartenautomat in Lübeck gesprengt

Bereits zum achten Mal innerhalb von drei Monaten haben Unbekannte rund um Lübeck einen Fahrkartenautomaten gesprengt. In der vergangenen Nacht wurde erneut am Bahnhof Kücknitz ein Automat gesprengt. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht gefunden werden. Ob und in welcher Höhe die Täter Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Laut Landeskriminalamt liegt allein der durch die Sprengungen verursachte Sachschaden bei etwa 175.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

Pflegekräfte in Lübeck erhalten Examensurkunden

Im Uniklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck erhält heute der erste Azubi-Jahrgang der Pflegefachkräfte in Lübeck seine Examensurkunden. Der Praxis-Anteil in der Ausbildung habe sich erhöht, sagte die Pflegerische Direktorin am UKSH, Gaby Wulf. Die Absolventen können nun sowohl in der Alten-, Kinder-, als auch der Erwachsenenkrankenpflege arbeiten. Für den kommenden Ausbildungsjahrgang werden nun noch Interessierte gesucht. Wulf sagte: "Wir versuchen, die Kurse mit 30 Auszubildenden zu starten. Das gelingt uns auch, aber es gelingt uns nicht mehr so einfach wie in den Vorjahren." Wulf sagte, der Wunsch, Patienten zu begleiten und die Gesundheit von Patienten zu fördern, sei mehr als nur ein Beruf. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

