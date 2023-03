Stand: 17.03.2023 09:42 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

"Jugend musiziert" startet in Lübeck

In Lübeck startet heute der dreitägige Landeswettbewerb "Jugend musiziert". Der Wettbewerb gehört international zu den größten und erfolgreichsten seiner Art. In ganz Deutschland sind jedes Jahr mehr als 20.000 Teilnehmer dabei. Ausgeschrieben ist der Wettbewerb in diesem Jahr in verschiedenen Solo- und Gruppen-Kategorien, darunter Gesang, Gitarre und Akkordeon-Kammermusik. Die Teilnehmenden sind bis zu 27 Jahre alt und stellen ihr Talent bei Wertungsspielen unter Beweis. Sie sind öffentlich und finden am gesamten Wochenende unter anderem in der Holstentorhalle und der Musikhochschule Lübeck statt. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 12:00 Uhr

12-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Lübeck ist am Donnerstag ein 12-jähriges Mädchen schwer verletzt worden. Das Mädchen war dabei, eine Straße zu überqueren, als es frontal von einem Auto erfasst wurde, so die Polizei. Dabei wurde sie auf die Windschutzscheibe geschleudert und schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Antirassistische Kulturtage in Lübeck

"Misch dich ein" - so lautet das Motto der Antirassistischen Kulturtage Lübeck, die am Freitag beginnen. Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus bieten viele Vereine wie das Haus der Kulturen, Sprungtuch e.V. oder Tontalente Kurse, Workshops, Kochabende und Musikveranstaltungen an, um ein Zeichen gegen rassistische Diskriminierung zu setzen. Eröffnet wird die Reihe mit mehr als 30 Veranstaltungen am Freitag um 17 Uhr im Willy-Brandt-Haus. Es gehe darum, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und eine rassismuskritische Haltung zu entwickeln, so der Leiter vom Haus der Kulturen, Ilhan Isözen, im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Auch die Stadt Eutin beteiligt sich mit eigenen, vom Integrationsbüro organisierten Aktionen. Am Montag dann starten die Internationalen Wochen gegen Rassismus. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Thomas-Mann-Preis für Schriftsteller Ralf Rothmann

Der Thomas-Mann-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Ralf Rothmann. Verliehen wird dem gebürtigen Schleswiger die Auszeichnung für sein erzählerisches Werk, das auf einzigartige Weise in raue, aufreibende Arbeitswelten abtauche, heißt es in der Begründung. Die Preisverleihung findet in München am 19. September statt. | NDR Schleswig-Holstein 17.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.03.2023 | 08:30 Uhr