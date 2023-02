Stand: 27.02.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Neuer Bürgermeister in Grömitz

In Grömitz (Kreis Ostholstein) wurde ein neuer Bürgermeister gewählt. 42 Prozent der abgegebenen Stimmen fielen auf Hendrik Wozniak, der von der CDU vorgeschlagen wurde, 57 Prozent auf Sebastian Rieke, Vorsitzender der Freien Wählergemeinschaft Grömitz. Damit setzte sich Rieke eindeutig gegen seinen Herausforderer durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent, so die Gemeinde auf ihrer Website. Der derzeitige Bürgermeister, der parteilose Mark Burmeister, beendet seine Amtszeit nach zwölf Jahren zum 31. Mai, danach übernimmt Sebastian Rieke den Posten des Verwaltungschefs in der Ostseegemeinde Grömitz. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 8:30 Uhr

Neue Ausstellung im Günter-Grass-Haus

In Lübeck wird im Günter-Grass-Haus am Montag eine große Ausstellung mit dem Titel "Grass kocht" vorgestellt. Wie der Name es verrät, geht es hier um die Zubereitung und den Genuss von Speisen. Dies sei ein großes Thema für den Lübecker Schriftsteller, der immer gerne zu Tisch geladen hat, so eine Museumssprecherin. Im Fokus stehe die sinnlich-künstlerische Gestaltung des Essens im Werk des Literaturnobelpreisträgers. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 8:30 Uhr

Junger Mann wird vermisst

Seit Freitagabend wird ein Lübecker - der 33 Jahre alte Karol Maheran - vermisst. Der Mann aus dem Stadtteil St. Lorenz hat sich zuletzt am UKSH in Lübeck aufgehalten. Laut Polizei benötigt er dringend ärztliche Hilfe. Er ist 1,90 Meter groß, schlank, hat kurze, dunkle Haare, trägt eine Brille und einen Kinnbart. Vermutlich trägt er eine graublaue Jacke und ein Basecap. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 8:30 Uhr

Feuer in Kählstorf im Kreis Herzogtum Lauenburg

In Kählstorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Abend das Dach eines Einfamilienhauses gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren neun Wehren und drei Löschzüge bis nach Mitternacht im Einsatz. Durch das Feuer wurde niemand verletzt, hieß es weiter. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über eine halbe Millionen Euro. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist im Moment noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2023 7:00 Uhr

