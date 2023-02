Stand: 23.02.2023 09:55 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Diskussionen der Bürgerschaft in Lübeck

Die Lübecker Bürgerschaft berät über zwei kontrovers diskutierte Themen: Der Umbau des Buddenbrookhauses sowie die Schließung des Pflegeheims im Heiligengeisthospital. Die Stadt möchte das Hospital im Herbst aufgrund von Brandschutzauflagen schließen. Dagegen gibt es seit Wochen Proteste in der Stadt. Betroffene werfen der Stadt und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) vor, zu spät informiert worden zu sein. Proteste gibt es auch rund um den Umbau des Buddenbrookhauses: Nach den aktuellen Plänen soll auch der denkmalgeschütze Gewölbekeller modernisiert und eine Treppe durch die Decke gebaut werden. Kritiker sagen, dass dadurch die alte Bausubstanz in Teilen zerstört werde. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Geflügelpest in Ostholstein ausgebrochen

Im nördlichen Ostholstein ist in einem Legehennenbetrieb die Geflügelpest ausgebrochen. Dies teilten der Kreis und das Landwirtschaftsministerium am Mittwochabend mit. 17.000 Tiere auf dem betroffenen Betrieb mussten daraufhin getötet werden. Um den Bauernhof herum wurde eine Sperrzone eingerichtet. Betroffen davon sind die Gemeinden Harmsdorf, Schönwalde am Bungsberg, Wangels, sowie die Stadt Oldenburg und einige Gebiete im Kreis Plön. Geflügelhalter dort müssen ihre Tiere unter anderem vorerst in geschlossenen Ställen unterbringen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Autofahrer stirbt bei Unfall in Lauenburg

Tödlicher Verkehrsunfall in Lauenburg: Laut Polizei ist kurz vor Mitternacht ein Autofahrer auf der B5 von der Fahrbahn abgekommen - die Ursache ist unbekannt. Der 36-Jährige aus Mecklenburg-Vorpommern prallte mit seinem Auto gegen einen Baum und wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn. Der Mann starb aber noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 06:30 Uhr

