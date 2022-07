Stand: 28.07.2022 09:52 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Timmendorfer Strand: Leichtverletzter nach schwerem Unfall

In der Bergstraße sind Mittwochnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizei zwei Kinder und ein Erwachsener leicht verletzt. Vorsorglich wurde auch der Rettungshubschrauber "Christoph 12" angefordert, der im Kurpark landete. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Stadt Lübeck will Gas sparen

Die Gaskrise beschäftigt auch die Lübecker Verwaltung. Laut Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) will die Stadt in den kommenden zwei Wochen entscheiden, an welchen Stellen sie Energie einsparen kann. Lindenau nannte unter anderem Maßnahmen wie die Reduzierung der Wassertemperatur in Schwimmbädern oder das frühzeitige Ausschalten von Beleuchtung. Besonders im historischen Stadtkern dürfte es einen Einspareffekt geben, denn dort laufen viele Laternen mit Gas, so der Bürgermeister. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Bahnhof Lübeck: Spielzeugwaffe löste Polizeieinsatz aus

Nach einem Großeinsatz der Polizei im Lübecker Hauptbahnhof prüfen die Behörden, ob sie gegen einen 31-Jährigen strafrechtlich vorgehen können. Nach Angaben der Beamten war der Mann am Dienstagabend in Bad Oldesloe am Bahnsteig mit einer Waffe gesehen worden, er stieg dann in einen Zug nach Lübeck. Bevor er dort ankam, wurde der Bahnhof geräumt. Etwas Gefährliches gefunden wurde bei ihm allerdings nicht, die Waffe war laut Polizei eine grüne Spielzeug-Maschinenpistole. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Mölln lädt wieder zum Altstadtfest

Nach zwei Jahren Corona-Pause soll das Möllner Altstadtfest in diesem Jahr wieder stattfinden. Vom 26. bis 28. August lautet das Motto "Von Möllner:innen für Möllner:innen", sodass viele Bands und Musiker aus Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Umgebung auftreten werden, heißt es vom Veranstalter. Daneben sind auch wieder der City-Lauf der Möllner Sportvereinigung, das traditionelle Entenrennen und der Flohmarkt geplant. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 662,1 (Stand 27.7.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 645,0 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 538,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 499,1. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

