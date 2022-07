Stand: 13.07.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Kommunen prüfen Energiesparmaßnahmen

Der Deutsche Städtetag warnt Städte und Kommunen vor der drohenden Energieknappheit, sagt aber auch, dass es eine Reihe von Stellschrauben gebe. Etwa auf warmes Wasser in Rathäusern, Museen und Sporthallen zu verzichten oder auf Warmbadetage in den Schwimmbädern. Im Kreis Herzogtum Lauenburg findet deshalb in der kommenden Woche ein Analyse-Gespräch statt, erklärte ein Sprecher. Es soll geprüft werden, welche Maßnahmen der Kreis ergreifen könnte. Allerdings sei nicht so viel Potenzial vorhanden, weil aktuell ohnehin nicht geheizt werde. Auch auf Katastrophenschutzebene im Lauenburgischen laufen Vorbereitungen für den Ernstfall. Vorhandene Ideen wie beispielsweise Wärmeräume im Winter würden auf ihre Umsetzbarkeit hin überprüft, hieß es aus Ratzeburg. Außerdem sprechen die Energieversorger gerade große Gasabnehmer an, um mit ihnen über eine mögliche "Engpass-Situation" zu sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Energiekrise großes Problem für Studierende

Der Allgemeine Studierendenausschuss AStA der Uni Lübeck warnte gegenüber NDR Schleswig-Holstein, dass viele Studierende nun neben dem Studium mehr arbeiten müssten. Das wiederum führe dazu, dass sich das Studium in die Länge ziehe. Helfen soll Studierenden unter anderem ein Heizkostenzuschuss für BAföG- und Wohngeld-Empfänger. In Schleswig-Holstein soll dieser ab August ausgezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Wetter sorgt für viele DRLG-Einsätze

Das wechselhafte und windige Wetter am vergangenen Wochenende hat bei der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Ratzeburg für viele Einsätze gesorgt. Insgesamt musste sie 33 Menschen in Notlagen helfen, teilte die DLRG mit. Vor allem der böige Wind hatte vielen Wassersportlern zu schaffen gemacht. Zwei Motorboote, drei Segelboote, drei Kanus und ein Drachenboot wurden geborgen und an die Besitzer übergeben. 26 Menschen wurden aus dem Wasser gerettet. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 795,3 (Stand 12.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 704,9 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 578,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 685,4. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:30 Uhr

