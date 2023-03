Stand: 22.03.2023 09:27 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Überfall auf Elektrofachmarkt in Schleswig

In Schleswig hat ein Unbekannter am Abend einen Elektrofachmarkt überfallen. Laut Leitstelle hatte er eine Schusswaffe dabei. Der Täter erbeutete Bargeld - wie viel genau ist unklar. Eine Mitarbeiterin des Marktes in der St. Jürgener Straße erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Prozess gegen vermeintlichen Heilpraktiker

In einer Woche startet am Landgericht in Flensburg der Prozess gegen einen 54 Jahre alten Mann. Ihm werden neben Mord 18 weitere Taten zur Last gelegt: acht Vergewaltigungen, drei sexuelle Übergriffe und sieben gefährliche Körperverletzungen an insgesamt sechs Opfern. Im August vergangenes Jahr soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft seine Ehefrau getötet haben. Außerdem soll der Mann insgesamt acht Jahre lang in dem gemeinsamen Haus in Esgrus im Kreis Schleswig-Flensburg eine Praxis als Heilpraktiker betrieben haben - den Informationen nach ohne entsprechende Qualifikation. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

