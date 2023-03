European League: Flensburg deklassiert Lissabon im Achtelfinale Stand: 21.03.2023 22:12 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen so gut wie sicher im Viertelfinale der European League. Im Achtelfinal-Hinspiel deklassierten die Schleswig-Holsteiner Titelverteidiger Benfica Lissabon mit 39:26.

Bereits zur Pause hatte die SG mit 21:10 geführt. Das Team von Trainer Maik Machulla spielte wie aus einem Guss gegen überforderte Portugiesen. Darüber hinaus legte Flensburgs Torwart Benjamin Buric eine Gala-Vorstellung hin, kam am Ende auf überragende 18 Paraden. Das Rückspiel in der "Hölle Nord" am kommenden Dienstag (18.45 Uhr) dürfte nur noch Formsache für den Bundesligisten sein.

Final Four in Flensburg

Flensburger Gegner im möglichen Viertelfinale (11. und 18. April) wäre entweder BM Granollers aus Spanien oder Skanderborg-Aarhus aus Dänemark. Das große Ziel der Schleswig-Holsteiner ist das Final Four am 27. und 28. Mai, das in Flensburg ausgetragen wird.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der European League Finalrunde Ergebnisse und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 21.03.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Handball-Europacup SG Flensburg-Handewitt